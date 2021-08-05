Yangın bölgesinde yaraları saracaklar Düzce’den Muğla’ya sağlık ekibi

– Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Muğla’da görev yapmak üzere 1 doktor ve 3 paramedik olmak üzere 4 sağlık personeli daha gönderildi.
Türkiye son günlerde hiç yaşamadığı kadar orman yangınları ile mücadele ediyor. Türkiye'nin dört bir tarafından yangın bölgesine ekipler giderken Düzce’den ise itfaiye ekipleri dışında daha önce 1 ambulans ile 3 sağlık personeli destek amacıyla görevlendirilmişti. Bugünde Muğla’da başlayan köy tahliyelerine destek amaçlı Sağlık Müdürlüğü bünyesinden 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlendirildi. 1 UMKE aracı ile 1 doktor ve 3 paramedik olmak üzere 4 sağlık personelinden oluşan ekip yola çıktı.
İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Düzce’den gönderdiğimiz 112 sağlık personelleri ve UMKE ekipleri çalışmalara destek verecekler” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.