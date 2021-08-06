Türkiye dijital ödemede zirveye çıkıyor

Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, “Özellikle pandemi döneminde temassız alışveriş olgusu yüksek önem kazandı. Sistemlere eklenen online tahsilat seçeneği ticari hayatlarımızı farklı boyutlara taşıdı” dedi.

Türkiye Dijital Ödeme Sistemleri Konferansında bir konuşma yapan Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli pandemi döneminde etahsilat teknolojisinin önemine değindi.

Ödeme teknolojilerinde ETahsilat programı, hızlı ve güvenli tahsilat avantajı, bütün kredi kartları için taksitli satış imkanı, yabancı kartlar ile işlem yapabilme, 7x24 kesintisiz tahsilat imkanı gibi avantajlar ile büyük hizmet sağlayan bir teknoloji olarak geliştirildi.

Veli, KOBİ’lere hitap ederken, “Online tahsilat sistemleri ile temas en aza inmektedir. Özellikle pandemi döneminde temassız alışveriş olgusu yüksek önem kazandı. Sistemlere eklenen online tahsilat seçeneği ticari hayatlarımızı farklı boyutlara taşıdı. Özellikle, KOBİ’lerin en önemli finansal sorunlarının başında, düzenli tahsilat yapamamak geliyordu. Bu durumlar birçok firma için, gerek alacak takibinde gerekse de nakit akışlarında sıkıntı yaşatmaktadır. Yüksek hacimli nakit akışı olan firmalar bu sıkıntıları yakından hissetmektedir. Yaşanan bu sıkıntıları çözmek için geliştirilen geleneksel modeller olmakla birlikte, bu modellerin işlevselliği ve verimliliği teknolojinin gelişmesi ile tartışılma noktasına gelmiştir. Geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak online tahsilatı müşterilerinize ve bayilerinize sunmanız size farklı bir tahsilat kanalı açacaktır. Fiziki pos, nakit ya da çek ile yapılan tahsilatın aksine, online tahsilatta herhangi bir zaman sınırı yaşamadan, istediğiniz zaman müşterinizden alacakları tahsil edebilirsiniz. Sadece ödeme almak konusunda değil, müşterinize ulaşma konusunda da online tahsilat daha hızlıdır. Müşterinizin ödeme yapabilmek için sadece internete bağlı olması yeterlidir. Ayrıca ödeme zorluğu yaşayan firmalara karşı, online tahsilat sistemini kullanmak, onlara istediği karttan, istediği oranda taksit yapma imkanı sağlayacağı için, onlara da ödeme kolaylığı avantajı sağlar” dedi.

Konuşmasında geleceğin bugünlerde inşa edildiği süreçte etahsilatın KOBİ’ler için önemini vurguladı.

Veli, devamında Bilsoft Yazılım firması olarak müşterilerine daha iyi etahsilat hizmetleri sunmak için günümüzün dijital ödeme dünyasında önde gelen girişimlerden ParamPOS ve Moka firmalarıyla anlaşma yaptığını, bu anlaşmalar sayesinde Bilsoft Ön muhasebe Programlarını kullananlara piyasanın en düşük komisyon ücretleriyle 7/24 kesintisiz ödeme rahatlığı ile beraber en güncel fırsatları sunduğunu aktardı. Bisoft Yazılım olarak gerçekleştirdikleri entegrasyonlarla edönüşüm (efatura, earşiv fatura, emüstahsil), personel takibi, hızlı satış, pazaryeri entegrasyonu, banka entegrasyonu, bulut santral gibi KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu tüm ticari yazılımlarını tek bir pakette karşıladıklarını ifade etti.



ParamPOS ile Moka eTahsilat Olanakları nelerdir?

“ParamPOS ile bankalarla tek tek anlaşma yapmaya gerek kalmadan, piyasanın en uygun komisyon oranları ile sanal POS sahibi olabilmektedir” dilen veli konuşmasına şöyle devam etti; “Başvuranlar 24 saat içinde online satış gerçekleştirilebilmektedir. Moka ise gelişmiş güvenlik sistemleri ile firmaların tahsilatlarını internet üzerinden 7 gün 24 saat hızlı ve güvenli bir şekilde yapmaları için imkan sağlamaktadır. Moka ile sanal ödemeler filtrelenmekte, detaylar incelenebilmekte ve hızlı iade işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Bilsoft Yazılım, bu süreçte firmaların işlemlerini kolaylaştırmak ve onlara avantaj sağlamak için 2005 yılından bugüne kadar, 100 binden fazla kullanıcısına ön muhasebe programı çözümleri sunmaktadır. Bilsoft ön muhasebe programı, işletmelerin ihtiyaç duydukları çek/senet takibi, hızlı satış özelliği, efatura, earşiv entegrasyonu, eticaret entegrasyonu, banka entegrasyonu ve sanal tahsilat işlemlerinin tamamını içermekte ve işletmelere entegre çözümler sunmaktadır. Bilsoft Ön muhasebe Programı, işletmelerin nakit akışlarını ve finansal yönetimini tek bir program üzerinden entegre şekilde yönetmelerini sağlayarak işlemlerini kolaylaştırmakta ve kar oranlarını artmasını sağlamaktadır.”

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