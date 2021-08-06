Kritik müdahale ile anne yaşama tutundu

– 7,5 aylık bebeğin anne karnında ölmesi nedeniyle yaşamı tehlike altına giren hasta, Düzce Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ekibinin zamanında müdahalesi ile ölümden döndü.

Bebeğinin hareketlerini hissetmemesi ve sancı şikayetleri ile Akçakoca Devlet Hastanesi'ne başvuran 30 haftalık gebe Mine Gülsen Burhan(28) hastanede yapılan muayenesinde fetal kalp atımının görülmediği tespit edildi. Gece saat 02.00 sıralarında Düzce Üniversitesi Hastanesi yönlendirilen hastanın bebeğinde kalp atımına rastlanamaması ve bebeğin eşiğinde kanama olması nedeniyle hemen Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne yatışı yapılarak ameliyata alındı. Acil olarak sezaryen ile bebeği alınan Hasta Mine Gülsen Burhan, çok fazla kan kaybettiği için yoğun bakımda tedaviye alındı. Kanama şokunda olan hasta ameliyat esnasında ve sonrasında toplam 8 ünite kan verilerek hayatı kurtarıldı.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, Anestezi ve Reanimasyon ile Yoğun bakım ekibinin kritik müdahalesi ile ölümden dönen hasta, 3 gün yoğun bakım sonrası değerlerinin normale dönmesi sonucu servise alındı. Eşine refakat eden Halil Burhan, “Hastanenin tüm çalışanlarına teşekkür ederim. İlk adım attığımız andan itibaren tüm hastane, hastamızın iyileşmesi için her şeyi yaptı. Oğlumu kaybettim ama eşim, bu hastanedeki doktorların, hemşirelerin ve tüm çalışanların sayesinde yanımda. Herkese çok minnettarız” şeklinde duygularını dile getirdi.

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