Başkan Özlü “Düzce'mizi hak ettiği konuma taşıyacağız”

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 28 ayda 23 kilometre asfalt sererken, 42 kilometre yeni yol açarak trafik yükünü hafifletti.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler 56 mahallenin alt yapı ve üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gece gündüz demeden hummalı çalışma içinde olan ekipler, Düzce’nin daha modern bir görünüme kavuşması, vatandaşların daha iyi koşullarda yaşamasını sağlıyor. Şehrin tüm bölgelerinde vatandaşların sorunlarına çözüm üreten Fen İşleri Müdürlüğü 28 aylık çalışmalarının raporunu yayımladı.

Ekipler, 28 ayda 17 bin 125 metrekare doğal plaktaş kaldırım çalışması 31 bin 528 metrekare kilit parke çalışması 10 Bin metrekare beton kaldırım çalışması 18 Bin 986 metretül bordür Bin 123 metretül yağmur oluğu yapım çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca 222 adet demir duba çalışması yapılarak hem yaya güvenliği hem de görüntü kirliliği önlendi.



Yeni yollar trafiğe nefes aldırdı

Her geçen gün artan nüfus ve yerleşim yerlerinin yol ihtiyacını planlayarak karşılayan Fen İşleri Müdürlüğü, yaklaşık 2 buçuk yıl içinde 42 kilometre yeni yol açtı.

Şehrin dört bir yanında farklı alanlarda çalışma gerçekleştiren müdürlük ekipleri, 18 Bin 292 ton asfalt yaması gerçekleştirirken 8 Bin 320 ton asfalt serme çalışması yaptı.



Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde Düzce merkez mahallelerde 6 kilometre yeni yol açtı. İhtiyaç duyulan her mahallede çalışmalarını yürüten ekipler, yaklaşık 12 Bin metrekare doğal plaktaş ve kilit parke örme işini tamamladı. Asfalt yama çalışmasını da aksatmayan müdürlük, 120 ton asfalt yama yaparak yollarda tadilat gerçekleştirdi.



Başkan Özlü “Dört bir yanda hummalı çalışma yapıyoruz”

Düzce’nin hak ettiği konuma gelmesi için tüm birimlerle birlikte hummalı ve programlı çalışma içinde olduklarını kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü; “Düzce’ye yeni yollar kazandırmanın yanı sıra yayalarımız için de ekiplerimiz kaldırım çalışması yürütüyor. İhtiyaç duyulan her noktada yol, kaldırım ve diğer üst yapı çalışmalarımızı gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Dört bir yanda hummalı çalışmalar yürütüyoruz. Şu anda arkadaşlarımız Kervan Kavşağı’ndaki düzenlemeyi yapıyor. Eş zamanlı olarak bir çok noktada çalışmalarımız hızla ilerliyor” şeklinde konuştu.

