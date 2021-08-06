Düzce Üniversitesi YÖK sanal fuarında öğrencilere ışık tuttu

Düzce Üniversitesi; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve yükseköğretim kurumlarının yer aldığı en kapsamlı sanal fuar niteliği taşıyan “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021”e katılarak, öğrencilerin hayatlarındaki en önemli karar aşamasında onları bilgilendirdi ve yol gösterdi.

Covid19 salgın sürecinde, üniversite tercihi yapacak olan öğrenciler için olası riskleri en aza indirgeyerek onları üniversitelerle buluşturmak amacıyla düzenlenen fuar, 4 gün süresince yaklaşık 200 yükseköğretim kurumunun katılımıyla online olarak gerçekleştirildi. Katıldığı fuar ve organizasyonlarla öğrencileri yalnız bırakmayan ve onlara sürekli destek olan Düzce Üniversitesi, yine tercih döneminde öğrencilerin merak ettiği her soruyu detaylı bir şekilde cevaplandırarak akıllarındaki soru işaretlerini giderdi.

Canlı tanıtım etkinlikleri, sesli ve görüntülü olarak aday öğrencilerle anında iletişim kurma gibi birçok imkanın sunulduğu programda Düzce Üniversitesi temsilcileri, Üniversitenin; Fakülteleri, Yüksekokulları, lisans ve ön lisans programları, başarıları, sosyal, bilimsel ve kültürel imkanları, kampüs hayatı, sosyal tesisleri, öğrenci değişim programları gibi daha birçok konuda aydınlatıcı bilgiler paylaşarak, Düzce Üniversitesi’nin yükseköğrenimde doğru tercih olduğunu vurguladılar.

Üniversite adayı öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterilen ve olumlu geri bildirimlerin sağlandığı fuarı ziyaret eden Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. İdris Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, tanıtım görevlilerine verdiği emekler için teşekkür ederek öğrencilere başarılar diledi.

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