Jandarma traktör kazalarının önüne geçmek için denetimlerini artırdı

Düzce’de tarla, bahçe işlerinin başlamasıyla birlikte meydana gelen traktör kazalarının önüne geçmek, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Jandarma Trafik Timlerince traktör sürücülerine denetim yapıldı, eğitim verildi.

Düzce’de başlayan fındıkta hasat dönemiyle birlikte vatandaşlarda traktörleriyle ve diğer tarımsal araçlarını yoğun olarak kullanmaya başladı. Bunun sonucunda il genelinde traktör ve tarım araçlarının karıştığı kaza önüne geçebilmek için harekete geçen Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından olası traktör kazalarının önüne geçebilmek amacıyla kapsamlı denetimler yapıldı. Denetimlerde traktörlerde görünmeyi sağlayan üçgen reflektör, flaşörlü lamba ile 2001 yılından sonra üretilen traktörlerde zorunlu olan devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalarak ölmesini veya ağır yaralanmasını engelleyen “Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi" bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Traktör kazalarında, arkadan çarpmanın önlenmesi için, ışık donanımlarının çalışır durumda olması, traktör römorklarına üçgen reflektör takılması ve tepe lambası ile birlikte traktörlerin görünürlüğünün arttırılmasının büyük öneme sahip olduğu konusuna dikkat çekildi.

Ekiplerce tarım işlerinde kullanılmak üzere imal edilmiş ve genişliği 2,55 metre ve 3,05 metre arasında veya daha fazla olan araçların günün kararmasından itibaren gün aydınlanıncaya kadar trafiğe çıkmamaları konularında traktör sürücülerine yerinde bilgilendirme yapıldı.

Üreten, üretilene değer katan, ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan çiftçilerin canlarının yanmaması için her türlü çalışmayı yapacaklarını belirten ekipler, kabin veya koruyucu çatı kullanımı, devrilme ve takla atma şeklindeki kazaların, ölümlü sonuçlanma ihtimalini dört kat düşürdüğünü belirterek sürücülerle birlikte traktör römorklarına reflektör taktı ve trafik güvenliği konusunda bilgilendirici broşürler dağıttı.

Düzce Jandarma Trafik Şube Müdürlüğünce sorumluluk alanında bulunan tüm karayolu üzerinde yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin sağlanması iç in trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edileceği ifade edildi.

