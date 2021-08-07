6 ayda 2 bin 66 bebek dünyaya geldi

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– Düzce’de 2021 yılının ilk 6 ayında 2 bin 66 bebek dünyaya gelirken, bin 180 kişi hayatını kaybetti.

Düzce’de nüfus artışı devam ediyor. Her yıl ortalama 5 bin kişinin eklendiği nüfusa 6 ayda 886 kişi daha eklendi. Düzce Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 2021 yılının OcakHaziran döneminde doğum ve ölüm rakamları açıklandı. Buna göre Düzce il genelinde doğan 2 bin 66 bebeğin verileri kayıtlara işlendi. Düzce nüfusuna 2 bin 66 kişi eklenirken, ölüm rakamları da açıklandı. Buna göre ilk 6 aylık kısımda bin 180 kişi hayatını kaybetti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ekipleri vefat eden kişilerinde nüfustan düşümünü yaptı. Böylelikle Düzce’nin nüfusuna 2021 yılının ilk 6 ayında 886 kişi daha eklendi.

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