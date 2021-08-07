Orman yangınlarında olan kişilere ilk yardım psikolojisi yapılmalı Psikolojik Danışman Aytaj Muradova: "Orada yaşayan insanların durumları tamamen farklı” “O insanlara ilk yardım psikolojisi uygulanmalı” “Herkes farklı tepkiler verebilir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman yangınlarında olan kişilere ilk yardım psikolojisi yapılmalı Psikolojik Danışman Aytaj Muradova: "Orada yaşayan insanların durumları tamamen farklı” “O insanlara ilk yardım psikolojisi uygulanmalı” “Herkes farklı tepkiler verebilir”

İHA

Orman yangınlarında olan kişilere ilk yardım psikolojisi yapılmalı Psikolojik Danışman Aytaj Muradova: "Orada yaşayan insanların durumları tamamen farklı” “O insanlara ilk yardım psikolojisi uygulanmalı” “Herkes farklı tepkiler verebilir”

– Orman yangınları ile mücadele bir yandan devam ederken bir yandan da yangınlar sebebi ile psikolojisi bozulan insanlara yönelikte çalışmalar yapılıyor. Düzce’de faaliyetlerine devam eden Formalgün Psikolojik Danışmanı Aytaj Muradova, yangınlarda bulunan insanlara ilk yardım psikolojisi uygulanması gerektiğini söyledi.
Türkiye’nin birçok bölgesinde son dönemlerde çıkan orman yangınları devam ediyor. Birçok yangın söndürülerek kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde yangınlara müdahale devam ediyor. Düzce’de faaliyetlerine devam eden Formalgün’de psikolojik danışman olarak görev yapan Aytaj Muradova, yangınlarda birçok insanın bulunduğunu ve insanlara ilk olarak ilk yardım psikolojinin uygulanması gerektiğini belirtti.
Muradova şöyle devam etti:
“Türkiye’de ki bu yangınlardan dolayı her birimiz çok üzgünüz. Her birimiz o ailelerin yanındayız. Ama o ailelerin yaşadığı psikoloji tamamen çok farklı ve toplumun orada yaşamayan diğer şehirlerdeki insanların bile onların yanında olup ne kadar üzülmüş olduğunu gördük. Bu oradaki insanların yaşadığı durumu ifade etmemiz için yeterli değil. Orada yaşayan insanların durumları tamamen farklı. Çünkü psikolojik açıdan tamamen yıpranıyorlar. Bir yandan neyin içinde olduklarına şaşırıyorlar ve nasıl müdahale etmeleri gerektiğini bilmiyorlar. Bu durumda da ne ile baş edeceklerini nasıl baş edeceklerini bilemiyorlar. Onların yaşadıkları durum psikoloji çok çok farklı bir durum. Bu tür insanlara bu tür olay yaşamış afet olsun kriz durumu olsun veya travma oluşturacak problemlerin üzerinde durulması ve o an bile olmasa daha sonrasında ilk yardım psikolojisi yapmamız gerekiyor. İlk yardım psikolojisin de de 3 temel etken vardır. Bunlar bak, dinle ve bağ kurdur. Bu başlıklar altında ilerlemesi gerekiyor. Psikolojik yardımda önemli olan insanların psikolojisini anlayıp onlara daha kötü olabilirdi veya şu an bu halin için şükret tarzında yanıtlar vereceğimize o insanları dinlememiz gerekiyor. O insanları anlamamız gerekiyor. O insanların kendilerini rahatlatmak için bu durumu ifade etmelerine izin vermemiz gerekiyor. Burada bir olup insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Yoksa hiçbir insan mükemmel değil ve herkes hata yapabilir. Ya da demiyorum ki bunu yaptığınız için yanlışsınız. Yani şu cümleyi söylemeye çalışıyorum. ‘Şu anki haline şükretmen gerekiyor’ demenin yerine en azından onları dinlesek onlara kendilerini rahatlatmak fırsatı versek o insanlar için daha iyi olacaktır."

“Herkes farklı tepkiler verebilir”
Bölgelerde bulunan insanların farklı tepkiler verebileceğini dile getiren Psikolojik Danışman Aytaj Muradova, “Travma oluşturacak afet olayları dediğimiz olaylar ile karşılaştığımız zaman herkes farklı tepkiler verebiliyor. Bazıları çok fazla tepki verebilirken bazıları da hiç tepki vermeyebilir. Bu insanların yapılarına bağlı bir durumdur. Bazıları donup kalabilirken bazıları bağırabilir, feryat figan edebilir. Bu insanların tepki göstermelerinin farklılığından kaynaklıdır. Evet hepimiz çok üzülüyoruz bu durumlara. Sosyal medyadan takip ediyoruz ama şu an o insanların yaşadıkları bu durumu görüyorlar ama daha fazla canlarını yakmamamız gerekiyor. Onları dinlersek yaşadıklarını bize anlatırlarsa travma durumunu daha az bir etki gösterecek şekilde ele almış oluruz” ifadelerini kullandı.

“Yaşanılan tecrübeye göre kendimizi yönetebiliriz”
Yangın bölgelerinde bulunmayan, haber kanallarından, sosyal medyadan yangını takip eden vatandaşların da psikolojik olarak değişmeler yaşayabildiğini dile getiren Formalgün Psikolojik Danışmanı Aytaj Muradova, “Bu haberler her gün art arda gösterildiği zaman insanlar daha fazla paniğe kapılıyor. İnsanlar ne yapacağını bilemeyecek hale geliyor. İnsanlar bu şekilde orada olmasalar bile şu anda bir travma yaşıyorlar. Televizyonlardan izledikleri kadarıyla bile bir travma yaşayabiliyorlar. Bizim de başımıza gelirse veya bizim başımıza gelirse biz ne yaparız gibi düşüncelere kapılıyorlar ve orada olmadıkları halde bu strese kapılabiliyorlar. Herkes aslında stresi veya kendisini yönetmesi için bir becerisi vardır. Bu becerilerini kullanması gerekiyor ve bu becerilerini unutmaması gerekiyor. Karşımıza bir problem çıktığında bu problemi çözmek için eskiden getirdiğimiz yani daha önce yaşadığımız tecrübelerimiz vardır. Bu tecrübelerimize dayanarak biz kendimizi yönetebiliriz ve kendimizi ifade edebiliriz. Şu anda da onu yapmamız gerekiyor. Çünkü öfke veya korku ile ayağa kalktığımızda korku ile davrandığımız da veya öfke ile davrandığımız da mantığımız devre dışı kalıyor. Hislerimiz daha yoğunlaşmaya başlıyor bu durumlarda. Şu anda kendi mantığımızı koruyup kendimiz oluşan bu problemi mantık çerçevesinde halletmemiz gerekiyor. İnsanlar ne yapmalı dediğimiz de de birbirimizi anlamamız gerekiyor. İnsan başkasının yerine kendisini koyduğunda insan olur. Onun duygularını anlayabildiğinde insan olur. Onların duygularını yok saydığımızda veya önemsemediğimizde biz insan olamayız ki” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Şahin, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Şahin, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
6 ayda 2 bin 66 bebek dünyaya geldi
YEREL HABERLER 6 ayda 2 bin 66 bebek dünyaya geldi
Elektrikçiler Elektronikçiler Esnaf Odası da mağdurlara kayıtsız kalmadı
YEREL HABERLER Elektrikçiler Elektronikçiler Esnaf Odası da ...
Annesinin böbreği ile yaşama yeniden bağlandı
YEREL HABERLER Annesinin böbreği ile yaşama yeniden bağlandı
40 bin çikolata dağıtıldı
YEREL HABERLER 40 bin çikolata dağıtıldı
Asar Deresinde rutin temizlik çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Asar Deresinde rutin temizlik çalışmaları sürüyor
Yazılım dünyasının dünü, bugünü ve geleceği konuşuldu
YEREL HABERLER Yazılım dünyasının dünü, bugünü ve geleceği konuşuldu
Jandarma traktör kazalarının önüne geçmek için denetimlerini artırdı
YEREL HABERLER Jandarma traktör kazalarının önüne geçmek için ...
Mısırların arasına kenevir ekti, jandarma yakaladı
YEREL HABERLER Mısırların arasına kenevir ekti, jandarma yakaladı
Düzce Üniversitesi YÖK sanal fuarında öğrencilere ışık tuttu
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi YÖK sanal fuarında öğrencilere ...
Başkan Özlü “Düzce'mizi hak ettiği konuma taşıyacağız”
YEREL HABERLER Başkan Özlü “Düzce'mizi hak ettiği konuma ...
Düzce’de otopark ücreti 4 TL’ye indirildi
YEREL HABERLER Düzce’de otopark ücreti 4 TL’ye indirildi
Düzce’de 2021-2022 eğitim-öğretim yılına hazırlık başladı
YEREL HABERLER Düzce’de 2021-2022 eğitim-öğretim yılına hazırlık ...
6 ayda 817 çift dünya evine girdi
YEREL HABERLER 6 ayda 817 çift dünya evine girdi
Farklı göz renkleriyle ilgi çekiyor
YEREL HABERLER Farklı göz renkleriyle ilgi çekiyor
3 ayda 195 ton tıbbi atık bertaraf edildi Tıbbi atıklar artık Düzce’de bertaraf ediliyor
YEREL HABERLER 3 ayda 195 ton tıbbi atık bertaraf edildi Tıbbi ...
Kritik müdahale ile anne yaşama tutundu
YEREL HABERLER Kritik müdahale ile anne yaşama tutundu
Türkiye dijital ödemede zirveye çıkıyor
YEREL HABERLER Türkiye dijital ödemede zirveye çıkıyor
Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde ...
Düzce Gazeteciler Cemiyeti 7. olağan kongresini yaptı
YEREL HABERLER Düzce Gazeteciler Cemiyeti 7. olağan kongresini yaptı
Orman yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Orman yangını büyümeden söndürüldü
Düzce Mevlana Meslek Lisesi’nde rekor doluluk
YEREL HABERLER Düzce Mevlana Meslek Lisesi’nde rekor doluluk
Yangın bölgesinde yaraları saracaklar Düzce’den Muğla’ya sağlık ekibi
YEREL HABERLER Yangın bölgesinde yaraları saracaklar Düzce’den ...
Milli halterci Vali Atay’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Milli halterci Vali Atay’ı ziyaret etti