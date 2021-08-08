TEM’de yağmur, kazayı beraberinde getirdi 5 ayrı kazada 12 kişi yaralandı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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– TEM Otoyolu Düzce geçişinde sağanak yağış kazalara sebep oldu. 5 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarına 15 araç karışırken, 12 kişi de yaralandı.

Düzce’de sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Özellikle TEM Otoyolu Düzce geçişinde etkili olan sağanak, beraberinde kazaları da getirdi. TEM Otoyolu İstanbul istikametinde tır, kamyon, otobüs ve otomobillerin karıştığı 5 ayrı trafik kazası gerçekleşti. İlk kaza TEM otoyolu İstanbul İstikameti Büyük Melen köprüsü üzerinde meydana geldi. 3 aracın çarpıştığı kazanın ardından trafik yavaşladı. Otobüs, kamyon ve otomobillerin çarpıştığı 4 farklı kaza daha meydana geldi. Kazalarda 15 araç birbirine girerken, 12 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekiplerince Düzce ve Sakarya’daki hastanelere kaldırıldı. Kazalar sebebiyle uzun süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Polis ve jandarma ekipleri kazalar ile ilgili inceleme başlattı.

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