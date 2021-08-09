Satranç finalleri yapıldı

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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği’nin ortaklaşa düzenlediği yaş grupları Düzce finalleri müsabakaları sona erdi.

Bahçeşehir Spor Salonu’nda 68 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Satranç Federasyonu Yaş Grupları Düzce ili finalleri, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği ile ortaklaşa yapıldı.

Düzce finallerine Yıldızlar ve Küçükler 20 kategori de mücadele etti. Yıldızlar kategorisinde 29, Küçükler Kategorisinde 53 sporcu yer aldı.

Türkiye Finalleri 20 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. Kategorisinde dereceye giren sporcular Düzce'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecekler.

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