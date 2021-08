Hafta sonu Düzce’ye 456,6 kilogram yağış düştü Gümüşova en çok yağış alan 4. İlçe oldu

– Hafta sonu Düzce’de etkili olan sağanak yağışın ardından metrekareye düşen yağış miktarları belli oldu. Buna göre il geneline Cumartesi günü metrekareye 53.9 kilogram yağış düşerken, Pazar günü ise il geneline 402.7 kilogram yağış düştü. Gümüşova ise en çok yağış alan 4. ilçe oldu.

Yaz aylarında uzun bir süre mevsim normallerinde seyreden hava Düzce’de, hafta sonunu yerini sağanak yağışa bırakmıştı. Özellikle Pazar günü etkili olan sağanak yağış sonrasında bir çok trafik kazası meydana gelmişti. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ise ülke genelinde ki yağış miktarlarını an be an takip etti. Buna göre Cumartesi günü Düzce il geneline 53.9 kilogram yağış düştü. Pazar günü ise en yüksek yağış Gümüşova’ya düştü. Gümüşova Türkiye’de ki en çok yağış alan şehireler arasında dördüncü sırada yer alırken, metrekareye ise 61.2 kilogram yağış düştü. Cumayeri en çok yağış alan şehirler sıralamasında 5. Sırada yer alırken, bu bölgeye de 60.8 kilogram yağış düştü. Düzce’nin tüm ilçeleri ile Kardüz yaylası ve yoğunpelit köyünde bulunan ölçüm merkezlerinden toplanan verilere göre Düzce’de il genelinde Pazar günü 402.7 kilogram yağış düştü. Buna göre Düzce’ye hafta sonu 456,6 kilogram yağış düştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.