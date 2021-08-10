Polis uyardı, yolcular emniyet kemerlerini taktı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, son günlerde meydana gelen kazaların ardından otobüslerde kontrol yapan trafik polisleri, yolcuları emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali´nde uygulama yaptı. Ekipler, sürücülerin belgelerini ve kaç saat yolculuk yaptığına, otobüslerin belirlenen şartlara uygun olup olmadığını kontrol etti. Otobüse binen polis memuru yolculara seslenerek, "Son zamanlarda meydana gelen trafik kazalarında 29 canımızı kaybettik. Lütfen emniyet kemeri takmaya dikkat edelim. Sevdiklerimize ulaşalım, bu sayede ömrümüzü uzatalım. Emniyet kemeri hayata bağlar. Ön tarafta oturan arkadaşlara da ricamız şoföre dikkat etmeleridir. Herhangi bir hatada sürücüyü uyarın. Bizler sizleri seviyoruz" dedi.

Polis memurunun uyarısının ardından yolcular emniyet kemerlerini takarak, polis memuruna teşekkür etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-08-10 10:12:02



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