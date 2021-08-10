Düzce'de bir ilk Cerrahi müdahaleye gerek kalmadan tedavi edildi

Düzce Üniversitesi Hastanesi Endoskopi Ünitesi Ekibi, Türkiye’de az sayıda merkezde uygulanan Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD) işlemini Düzce’de ilk kez uygulayarak 74 yaşındaki hastanın kalın bağırsağındaki tümörü 30 dakika süren operasyonla alarak aynı gün taburcu edilmesini sağladı.

Sindirim sistemindeki erken evre kanserlerin ve poliplerin ameliyatsız bir şekilde çıkarılmasında kullanılan bir yöntem olan Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD), Düzce’de ilk kez Düzce Üniversitesi Hastanesi Endoskopi Ünitesi’nde gerçekleştirildi.

74 yaşında N. Ş. isimli hastanın kolonoskopi taramasında kalın bağırsağında 3 santimetre çapında erken evre tümör tespit edildi. Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Serkan Torun ve Dr. Öğr. Üyesi Salih Tokmak, hastadaki kitlenin büyük olması nedeniyle konvansiyonel endoskopik tekniklerle bütün halinde çıkarılmasının mümkün olmadığına karar verdi. Öğretim Üyeleri, hastada bulunan kitleyi ESD işlemi ile 30 dakika süren operasyonla tek parça halinde çıkardı. Hastaya yapılan patolojik incelemede de lezyonun bütün halinde tamamen çıkarılmış olduğu teyit edildi. Ameliyatsız bir şekilde sağlığına kavuşan hasta, aynı gün taburcu edildi.



“Açık cerrahi girişimlerin yerini endoskopik uygulamalara bıraktı”

Doç. Dr. Serkan Torun, teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen branşlardan bir tanesinin Gastroenteroloji olduğunu anımsattı. Endoskopi teknolojisindeki ilerlemelerle doğru orantılı olarak açık cerrahi girişimlerin yerini endoskopik uygulamalara bıraktığını dile getiren Doç. Dr. Torun, “Endoskopik rezeksiyon teknikleri, sindirim sistemi kanalının erken evre tümörlerinin tedavisinde cerrahiye alternatif olarak geliştirilmiştir” diye konuştu.

ESD yönteminin dünyada ilk kez Japonya'da uygulandığı bilgisini paylaşan Torun, “Halen Japonya, Güney Kore ve Çin’de yaygın olarak, ABD ve Avrupa ile birlikte ülkemizde de nispeten yeni uygulanmakta olan ESD yöntemi ile yemek borusu, mide ve bağırsaklardaki erken evre kanserler ile kanser riski taşıyan kitlelerin cerrahi müdahaleye gerek kalmadan tedavisi yapılabilmekte” dedi.



Zaman alıcı ve ekipman gerektiren bir işlem

ESD işleminin konvansiyonel endoskopik yöntemlere göre zaman alıcı ve ekipman gerektiren bir işlem olduğunu ifade eden Doç. Dr. Torun, “Bu tür işlemleri gerçekleştirmek için yüksek çözünürlüklü Endoskop, Elektrocerrahi sistem, Endoskopik bıçaklar, Karbondioksit ünitesi, Waterjet sistemi, Endoskopik silikon başlıklar, Uygun enjeksiyon iğneleri, Endoskopik koagülasyon forsepsleri, Endoskopik klips gibi gelişmiş donanım ve altyapı gereklidir. Bu vesile ile Hastanemize yüksek çözünürlüklü Endoskopi cihazı ve ilave Endoskopik cerrahi ekipmanları kazandıran idarecilerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Uzmanlık ve altyapı gerektiren özellikli işlemlerin hastaların il dışına sevk edilmesine gerek duyulmadan hastanemizde başarıyla gerçekleştirilmesinin gurur verici olduğunu ifade eden Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay da Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Serkan Torun ve Dr. Öğr. Üyesi Salih Tokmak ile tüm endoskopi ünitesi ekibini tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.