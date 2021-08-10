Dünyanın en büyük siber güvenlik konferansında araştırmasını paylaştı

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Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü 2. sınıf öğrencisi Batuhan Sancak, dünyanın en büyük siber güvenlik konferansı olarak adlandırılan ve her yıl Las Vegas'da gerçekleştirilen Defcon'da, "Azure AD Hacking Wars" konulu online sunum gerçekleştirdi.

1993 yılından günümüze düzenli olarak geçekleştirilen konferansta Düzce Üniversitesi öğrencisi Batuhan Sancak’ın, siber güvenlik araştırma çalışması, binlerce başvuru arasından kabul edilerek “Cloud Village” (Bulut Güvenliği) başlıklı oturumda paylaşıldı.

Batuhan Sancak, sunumunda Azur adlı ürününü, siber güvenlik yönünden ofansif ve defansif tekniklerini içeren araştırma çalışmasını katılımcılarla paylaşarak önemli bilgiler aktardı.

Defcon Konferansı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde kurulmuş olan “Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi” tarafından desteklenmekte ve katılımcı araştırmacıların tüm masrafları kümelenme tarafından finanse edilmektedir.

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