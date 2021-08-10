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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahin, “Başka bir dünya yok”

İHA

Şahin, “Başka bir dünya yok”

–Düzce’de özellikle kış aylarında oluşan hava kirliliğini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar ile ilgili Vali Cevdet Atay başkanlığında hava kalitesine yönelik yapılan çalışmaların ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıya, Vali Cevdet Atay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Genel Müdür Yardımcısı Haluk Şahin Yazgı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Coşkun, Bilal Türkan, Genel Sekreter vekili Mürvet Gül Turhan ve ilgili kurum yetkilileri katılım sağladı.
Toplantıda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, “Düzce’deki hava kirliliği sorunu ile ilgili olarak burada bulunuyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu hava kirliliği sorununun çözümü konusunda alınacak tedbirlerin çözüme katkı sağlayacağını, sanayi tesislerimizin yöneticilerinin de bu sorunun çözümünde yapıcı bir yaklaşım sergileyeceklerine inanıyorum. Hava kirliliği ozon tabakasının delinmesi, artan karbondioksit miktarı sonucunda küresel ısınma, iklimlerin değişmesi, doğal dengenin bozulması, solunum yolu hastalıkları artması, gibi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Sanayileşmenin artması kalkınma ve refahın sağlanması için gerekli faktörlerdir. Ancak bunları doğaya kirletme pahasına yapmanın, gelecek nesillerimize bırakacağımız en kötü miras olacağını ifade etmek isterim. Başka bir dünya yok ve biz bu dünyayı sürekli yaşanabilir bir halde tutmak zorundayız. Çevre bilincinin çocuklarımıza çok küçük yaşlardan itibaren verilmesi, hatta bu konunun eğitim müfredatına dahi acilen konulması gerekmektedir. AB, bu konunun hayati düzeyde bir konu olduğunun bilinci ile bildiğiniz üzere 11 Aralık 2019 tarihinde Avrupa Yeşil Mutabakatını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde de Ticaret Bakanlığı 9 ana başlık altında ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nı açıkladı. Ana başlıkların bazıları, sınırda karbon düzenlemesi, yeşil ve döngüsel ekonomi, yeşil finansman, sürdürülebilir tarım, akıllı ulaşım başlıkları. Bu eylem planı çok önemli bir konu. Yeşil Mutabakat ekonomik büyümeyi küresel ısınmayı ve doğal dengenin bozulmasını en aza indirgeyecek bir senaryo ile ele alan bir yaklaşım. Bu yüzden ülke ihracatımızın yarısından fazlasını yaptığımız Avrupa Birliğinin açıkladığı yeşil mutabakat getirdiği yükümlülüklere uyum sağlamak çok önemlidir. Olası bir uyumsuzluk uluslararası rekabetimizi olumsuz etkileyecektir. Avrupa Birliğinin açıkladığı bu Yeşil Mutabakata benzer yaklaşımların diğer uluslararası ticaretin güçlü aktörlerinden de gelmesi sürpriz olmayacaktır. Bu yüzden önümüzdeki günlerde çok daha önemli bir gündem maddesi olacak bu konu için dikkatinizi çekmek istedim“ ifadelerini kullandı.
Toplantı, Düzce’nin Hava Kalitesine yönelik yapılan çalışmaların ve çözüm önerilerinin görüşülmesinden sonra sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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