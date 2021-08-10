Pandemi çiftlere yaramadı 2020’de 593, 2021’in ilk 6 ayında 469 çift boşandı

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– Düzce’de 2021 yılının ilk altı aylık boşanma verileri açıklandı. Korona virüs salgınının etkin olduğu 6 aylık dönemde 469 çift boşandı. 2020 yılının genelinde ise 593 boşanmıştı.

Korona virüs salgını sebebi ile sokağa çıkma yasakları uygulanmış, binlerce vatandaşlar hafta sonlarını evlerinde geçirmişti. Düzce Valiliği 2021 yılının ilk 6 ayında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’nün 6 aylık işlemleri arasında en dikkat çeken detay boşanma istatistikleri oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2020 yılında 593 çift boşanırken, 2021 yılının ilk 6 ayında 469 çift boşandı. Pandemi çiftlere yaramazken, genellikle boşanan çiftlerin evlilik süresinin ise 05 yıl arası olması dikkat çekti.

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