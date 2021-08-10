Mobil aşı ekipleri fabrika işçilerinin yanında

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– Korona virüs salgını ile mücadele de en büyük silah olarak görülen aşılama çalışmaları Düzce’de mobil aşı ekiplerinin çalışmaları ile devam ediyor. Mobil aşı ekipleri son olarak Organize sanayi bölgelerinde bulunan fabrika işçilerinin ayağına aşıyı getiriyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında en etkili silah olarak görülen aşılama çalışmaları ülke genelinde devam ediyor. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Düzce Halk Sağlığı Başkanlığı ekiplerince oluşturulan mobil aşılama ekipleri de Düzce il genelinde aşı olacak vatandaşların ayağına kadar gidiyor. Ekipler son olarak Düzce Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikalarda çalışan vatandaşların aşıları mobil aşılama ekiplerince yapılmaya devam ediliyor. Ekipler aşıyı vatandaşın ayağına giderek halkada teşekkür etti.

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