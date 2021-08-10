Fabrika bacaları mobil araçlarla anlık denetlenecek Düzce'de her kış yaşanan hava kirliliğinin önüne geçilecek

Düzce’de hava kirliliğinin önüne geçmek için çalışma başlatıldı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün öncülüğünde yapılan toplantıda mobil laboratuvarlarla fabrika bacalarının anlık olarak denetlenmesi kararı çıktı.

Düzce’de kış aylarında yaşanan hava kirliliği sorunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen heyet ile yeniden görüşüldü. Toplantıya Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Opr. Dr. Cengiz Tuncer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Genel Müdür Yardımcısı Haluk Şahin Yazgı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal, ilçe belediye başkanları, STK Başkanları ve Çevre Mühendisleri katıldı.



Hava kirliliğinin önlenmesi için tedbirler alınacak

2020 yılının son aylarda Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşerek Düzce’ye mobil ölçüm araçlarının gelmesini sağlamıştı. Mobil ölçüm araçlarının gelmesi ile birlikte Düzce Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi koordinatörlüğünde başlatılan yoğun çalışma ve analizler neticesinde mobil araçlarla numuneler toplandı. Yapılan değerlendirmelerde yoğun olarak havaya geçen partikül maddelerin niteliği tespit edildi. Tespitler sonunda da kentte faaliyet gösteren kurumlar, fabrikalar ve belediyeler acil eylem planlarını toplantıda masaya yatırdı.



Mobil laboratuvar sorunu kökten çözecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle yapılan toplantıya katılan Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer, mobil laboratuvarların özellikle fabrikalardan salınan gazları anlık olarak tespit edeceğini belirterek, “Düzce'mizin hava kalitesine yönelik yapılan çalışmaların ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantımızı gerçekleştirdik. Özellikle kasım ve mart ayları arasında, coğrafi yapımızdan kaynaklı yüksek atmosfer basıncına bağlı hava kirliliğindeki artışın önüne geçebilmemiz için alınması gerekli tedbirler görüşüldü. Tedbirler için planlama yapıldı ve mobil laboratuvarlar ilimize gelecek. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve belediyemiz fabrikaların bacalarından salınan gazlarını mobil laboratuvar ile anlık denetleyecek ve sorunu kökünden çözecek” dedi.

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