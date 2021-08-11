Düzce’de 6 bin 208 yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’de 6 bin 208 yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor

İHA

Düzce’de 6 bin 208 yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor

– Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre Düzce’de dış göç olarak görülen kişi sayısı belli oldu. Buna göre Düzce’de 6 bin 208 yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor.
Türkiye istatistik kurumu her yıl düzenli olarak ülke genelinde ki istatistiki bilgileri kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda Düzce’de yaşayan yabancı uyruklu sayıları da belli oldu. Buna göre Düzce’de dış göç olarak görülen ve göç idaresi müdürlüğünde kayıtlı olan yabancı uyruklu sayısı 6 bin 208 olarak belirlendi. Düzce’de yaşayan bu kişilerin Suriye, Irak ve Afganistan uyruklu oldukları belirlenirken, Almanya, İngiltere ve Surinam gibi bölgelerden de göç edenlerin olması dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Özlü’den çifte müjde TOKİ hem eski sanayi çarşısı ve millet bahçesini onayladı
YEREL HABERLER Başkan Özlü’den çifte müjde TOKİ hem eski sanayi ...
Fabrika bacaları mobil araçlarla anlık denetlenecek Düzce'de her kış yaşanan hava kirliliğinin önüne geçilecek
YEREL HABERLER Fabrika bacaları mobil araçlarla anlık ...
Tarım aracı şarampolden dereye uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tarım aracı şarampolden dereye uçtu: 1 yaralı
Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı, 1 çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı, 1 çocuk yaralandı
TEM'de akaryakıt tankeri kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER TEM'de akaryakıt tankeri kamyona arkadan çarptı: 1 ...
Mobil aşı ekipleri fabrika işçilerinin yanında
YEREL HABERLER Mobil aşı ekipleri fabrika işçilerinin yanında
Düzce Zabıtası kurallara uymayan 24 işyerini mühürledi
YEREL HABERLER Düzce Zabıtası kurallara uymayan 24 işyerini ...
Asar ve Karaca Dereleri Melensu Park’ta buluşuyor
YEREL HABERLER Asar ve Karaca Dereleri Melensu Park’ta buluşuyor
Batı Karadeniz’in Efesinde son basamaklar ortaya çıktı Başkan Özlü “Konuralp hem tarihimiz hem geleceğimiz
YEREL HABERLER Batı Karadeniz’in Efesinde son basamaklar ortaya ...
Sürücü ve yayaların güvenliği için
YEREL HABERLER Sürücü ve yayaların güvenliği için
Pandemi çiftlere yaramadı 2020’de 593, 2021’in ilk 6 ayında 469 çift boşandı
YEREL HABERLER Pandemi çiftlere yaramadı 2020’de 593, 2021’in ilk 6 ...
Düzce'de 55 kök kenevir yakalandı, 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Düzce'de 55 kök kenevir yakalandı, 1 kişi tutuklandı
Şahin, “Başka bir dünya yok”
YEREL HABERLER Şahin, “Başka bir dünya yok”
Dünyanın en büyük siber güvenlik konferansında araştırmasını paylaştı
YEREL HABERLER Dünyanın en büyük siber güvenlik konferansında ...
Düzce'de bir ilk Cerrahi müdahaleye gerek kalmadan tedavi edildi
YEREL HABERLER Düzce'de bir ilk Cerrahi müdahaleye gerek kalmadan ...
Polis uyardı, yolcular emniyet kemerlerini taktı
YEREL HABERLER Polis uyardı, yolcular emniyet kemerlerini taktı
Polis, yolculara tek tek emniyet kemeri taktırdı Facianın ardından polis ekiplerinden otobüslere denetim
YEREL HABERLER Polis, yolculara tek tek emniyet kemeri ...
Kaza yaptığı motoru olay yerinden kaçırdı Kaza anı saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Kaza yaptığı motoru olay yerinden kaçırdı Kaza anı ...
MS hastaları Akçakoca’da bilgilendirildi
YEREL HABERLER MS hastaları Akçakoca’da bilgilendirildi
Hafta sonu Düzce’ye 456,6 kilogram yağış düştü Gümüşova en çok yağış alan 4. İlçe oldu
YEREL HABERLER Hafta sonu Düzce’ye 456,6 kilogram yağış ...
En çok fındık üreten şehirler belli oldu Düzce en çok fındık üreten 5. şehir
YEREL HABERLER En çok fındık üreten şehirler belli oldu Düzce en çok ...
Düzce itfaiyesi Muğla yangınlarına müdahale ediyor
YEREL HABERLER Düzce itfaiyesi Muğla yangınlarına müdahale ediyor
Sağanak yağışa rağmen yüzlerce kişi rafting yaptı
YEREL HABERLER Sağanak yağışa rağmen yüzlerce kişi rafting yaptı
Gündem mevsimlik işçiler
YEREL HABERLER Gündem mevsimlik işçiler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.