2020 yılında Düzce 225 milyon dolar ihracat yaptı Kişi başı ihracat 569 dolar oldu

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– Düzce’de bulunan yüzlerce fabrikadan 2020 yılında 225 milyon 166 bin 556 dolar ihracat yapıldı.

2020 yılı ihracat verilerine göre Düzce’de bulunan yüzlerce fabrikanın ihracat rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan bilgilere göre Düzce’de 2020 yılı içerisinde Düzce’de 225 milyon 166 bin 556 dolar ihracat yapıldı. Kişi başı ihracat 569 olarak açıklanırken, ithalat rakamları da belli oldu. Düzce’de 2020 yılında 134 milyon 594 bin 513 dolar ithalat yapıldı. Kişi başı ithalatta 340 dolar olarak açıklandı.

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