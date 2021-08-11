Kaynaşlı Belediyespor kupalara ambargo koydu

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Kaynaşlı Belediyespor karate takımı Denizli’de yapılan Dekaido uluslararası karate turnuvasında katıldığı 13 sporcu ile 17 madalya aldı. Kaynaşlı Belediyespor’lu karateciler turnuvada 3 tanede kupa aldı.

Denizli’de yapılan 7. Dekaido Uluslar arası Karate Turnuvasında Kaynaşlı Belediyesi rüzgarı esti. Antrenörler Sabri Kıroğlu ve Hüseyin Çetin nezaretinde turnuvaya 13 sporcu ile katılan Kaynaşlı Belediyespor karate takımında Enes Toprak 2009 kata 3. Asikcan Yıldırım 2009 kata 3., Cemre Canım 2007 Kata 2., Hüseyin Çetin büyükler kata 2., Sabri Kıroğlu Büyükler kata 1., Yigit Demir Kumite +52 kg 3., Asilcan Yıldırım 52 Kg 2. Oldu ayrıca Bayan takım kata da şampiyon olarak turnuvayı tamamladı. Karate takımı aldığı başarılı sonuçların ardından Kaynaşlı’ya dönerken Belediye Başkanı Birol Şahin’de madalyalarla dönen karate takımı sporcularına teşekkür etti.

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