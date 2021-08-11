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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite hastanesi kanserle mücadelede bölgeye hizmet veriyor

İHA

Üniversite hastanesi kanserle mücadelede bölgeye hizmet veriyor

– Kanser tanısı alan hastaların tedavi süreçleri ve takiplerini yapan Düzce Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Ünitesi, kanserle mücadelede yılda yaklaşık 20 bin hastaya hizmet veriyor.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Eşbah, Tıbbi Onkoloji Polikliniği hakkında önemli bilgiler paylaştı. Düzce Üniversitesi Hastanesi bünyesinde 2015 yılından bu yana hizmet veren tıbbi onkoloji polikliniğinde tüm solid organ kanserlerinin takip ve tedavilerinin yapıldığını bildiren Prof. Dr. Eşbah, “Düzce ili için, hastanemizde tıbbi onkoloji bilim dalının bulunmasının çok önemli bir ayrıcalık olduğunu düşünmekteyim. Bu sayede, kanser hastalarımız ve yakınlarının, başka bir ile tedaviye gitmek için yaşadıkları zorluklara çözüm sunulmaktadır” dedi.
“Kanserle mücadelede yeni güçlü silahlarımız: ‘immünoterapi’”
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde Onkoloji Bilim Dalı’nda tek onkolog olarak profesör düzeyinde hizmet veren Prof. Dr. Eşbah, “Tıbbi Onkoloji Bilim dalında, kanser tanısı almış olan hastaların patolojik, genetik ve kişisel özelliklerine göre tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi artık bireyselleştirilmiş tedaviler ile ilerlemeye çalışmaktayız. Onkoloji denince elbette akla ilk kemoterapiler gelmekte. Kemoterapiyi halen en güçlü silahımız olarak pek çok kanser türünde kullanıyoruz. Ama artık yeni güçlü silahlarımız var ‘İMMÜNOTERAPİ’. Hastanemizde immünoterapi tedavileri uygun hastalarda uzun zamandır devam etmekte” diye konuştu.
“Kanser hücrelerini yok etmek üzere bağışıklık sistemi güçlendirilir”
İmmunoterapi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Eşbah, “İmmunoterapi ; konağın bağışıklık sistemini uyararak kansere karşı vücut savunma hücrelerimizin güdümlenmesi anlamını taşır. Bağışıklık sistemimiz, bizi enfeksiyonlardan ve diğer bazı hastalıklardan korumaya yardımcı olan organlar, özel hücreler ve maddelerden oluşan bir yapıdır. Bağışıklık hücreleri bizi kansere karşı korumaya yardımcı olur. Nitekim kanserle savaşın başarılı sonuçlanması için bağışıklık sisteminin güçlü olması büyük önem taşır. İmmünoterapi de, bir kişinin bağışıklık sisteminin belirli bölümlerinin kanser gibi hastalıklarla savaşması için kullanılmasıdır. İmmünoterapi tedavisinde bağışıklık sistemini güçlendirmek esas alınır. Kanser hücrelerini yok etmek üzere bağışıklık sistemi güçlendirilir. Kemoterapi ve hedefli tedavilerdeki büyük sıkıntı tedavi yanıtının kalıcı olmamasıdır. İmmünoterapi tedavisi ise kemoterapi ve hedefe yönelik akıllı tedavilere göre çok daha iyi ve uzun süreli yanıtlar sağlayabilmektedir" şeklinde konuştu.
“Kemoterapi ilaçları, otomatik cihaz ile el değmeden hazırlanmaktadır”
Onkoloji Polikliniğinin kullanımında olan teknik ve fiziki olanaklara da değinen Prof. Dr. Eşbah, “Bölümüzde ayaktan kemoterapi ünitemizde 15 koltuğumuz ve genel durumu iyi olmayan hastalarımız için ünite içinde iki tane yataklı odamız mevcut. Aralık 2018 tarihinden beri yarı otomatik kemoterapi ilaç hazırlama sistemi ile tedavilerimiz hazırlanmaktadır. Daha önce kemoterapi ilaçlarının, onkoloji hemşireleri tarafından manuel (elle) hazırlanırken, şimdi bu sistem sayesinde, insan faktöründen kaynaklanabilecek hatalar ortadan kalkmaktadır. Amacımız ilacı uygun ve doğru dozda hazırlayarak mümkün olan en hızlı şekilde hastalara ulaştırmak. Yarı otomatik sistem ile kemoterapi ilaçları uygun ve doğru dozda (ne eksik ne fazla), daha hassas ve hızlı şekilde, otomatik cihaz ile el değmeden hazırlanmaktadır. Ayrıca bu sistem ile ilaç tasarrufu yapmayı hedeflemekteyiz. Hem hastane bütçesine dolayısı ile de memleket bütçesine katkı sunmak, bizim için önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.
“Onkoloji ünitesi olarak bölgeye hizmet vermekteyiz”
Hasta sayılarının çok yüksek oranda olduğunu dile getiren Prof. Dr. Eşbah, bölge insanı için daha cazip bir merkez haline geldiklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Yıllık 19 bin 50 poliklinik hastası ve 5 bin 30 kemoterapi tedavisi verdiğimizi ve bu sayıların her yıl arttığını söyleyebilirim. Düzce ili dışında onkoloji ünitesi olarak bölgeye hizmet vermekteyiz. En fazla bölümümüze başvuran bölgeler arasında; Bolu, Zonguldak merkez, Ereğli, Alaplı, Hendek’i sayabilirim. Düzce ili ve bölge insanına daha fazla hizmet verebilmek için koltuk kapasitesini arttırmayı hedefliyoruz. Bahsetmiş olduğum yarı otomatik ilaç hazırlama sistemini tam otomatik sisteme dönüştürmek içinde girişimlerimiz başladı. Yılsonuna doğru bu müjdeyi de halkımıza duyuracağımızı tahmin ediyorum.”
Açıklamasının sonunda kanser tedavisinde erken tanının hayat kurtarıcı olduğunu anımsatan Prof. Dr. Eşbah, kanser taramalarını düzenli olarak yapılmasının önemine işaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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