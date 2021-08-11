Okul müdürleri ile telekonferans toplantı yapıldı Yapılacak projeler tek tek görüşüldü

– Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, telekonferans ile il genelindeki tüm okul müdürleri ile toplantı gerçekleştirerek, yapılacak projeler ile ilgili tek tek bilgi verdi.

Korona virüs salgını sonrasında yüz yüze eğitim uzun bir aranın ardından başlayacak. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’de okullardaki temizlik denetimlerini tamamlayarak, müdürler ile telekonferans sistemi ile toplantı yaptı. Toplantıya tüm okul müdürleri katılarak, yapılacak projeler ile ilgili bilgilendirmeleri sağlandı. Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit toplantıda, “Yaz döneminde 12. sınıf öğrencilerin eksiklerini tamamlamaları için İl genelindeki tüm okullarda Destekleme ve Yetiştirme Kursları açıldı. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alarak, öğrencilerimizin takibi noktasında özveriyle hareket eden tüm öğretmenlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Yeni öğretim yılında okullarımızda uygulanacak projeler ve devam etmekte olan projelerimiz bulunuyor. 'Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi' projesi kapsamında İlimizde yapılmakta olan çalışmaları değerlendirdik. Eğitim öğretim faaliyetleri, alınacak tedbirler hakkında görüş alış verişinde bulunduk. Korona virüs salgını ile mücadele süreci devam etmekte olduğundan, yeni öğretim yılında öğrencilerimizin; hijyen şartları en üst seviyeye taşınmış, salgına karşı tüm tedbirlerin alındığı, güvenli ortamlarda eğitimöğretime devam etmelerini sağlamak için okul yöneticilerimizden daha duyarlı olmaları, okullarımızın fiziki ortamlarının geliştirilmesi, güzelleştirilmesi çalışmalarının ivedilikle tamamlanmasını istedik” ifadelerini kullandı.

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