Mustafa Koloğlu minik kursiyerlerle sohbet etti hediyeler verdi

Cumayeri Belediyesi ile İlçe Müftülüğü işbirliğinde başlatılan din kültürü ve ve ahlaki değerler kursunda öğrencilere hediyeler verildi.

Cumayeri'nde yaz tatili döneminde öğrencilerin dini ve ahlaki eğitim alması için Belediye sanat evinde başlatılan “Din kültürü ve ahlaki değerler kursu ilçede bulunan miniklerin katılımıyla devam ediyor. İlçe Müftülüğü’nün de destek verdiği kurslarda öğrencilere dini bilgilerin yanı sıra ahlaki eğitimlerde veriliyor. Bu kapsamda Cumayeri Belediye başkanı Mustafa Koloğlu’da kursu ziyaret ederek, eğitimlerine devam eden öğrencilerle sohbet etti. Koloğlu ayrıca kursa devam eden öğrencilere de çeşitli hediyeler verdi.

Kursa hakkında bilgiler veren Mustafa Koloğlu, “Yaz tatilinde ilçemizde bulunan çocuklarımıza hem dinlerini hem de ahlaki değerlerimizi öğretmek amacıyla ilçe müftülüğümüzünde işbirliği ile kurs açmıştık. Sağolsun ilçe halkımızda, çocuklarımızda kursumuza destek verdi. Geleceğimiz olan çocuklarımızı manevi olarak ta en iyi şekilde yetiştirmek bizim boynumuzun borcu. Bu nedenle bu kursa önem veriyoruz. Burada çocuklarımız yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirdiklerine inanıyoruz. Bu tip kurslarımız devam edecek. Ancak din kültürü ve ehlaki eğitimler kursumuza hem çocuklarını gönderen vatandaşlarımıza hem de kursumuza gelen çocuklarımıza teşekkür ederim” dedi.

Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, kursa katılan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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