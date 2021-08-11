Refüj sulama sorunu ortadan kalkacak

– Düzce Belediyesi tarafından Soğancı kavşağından başlayarak D100 ve D655 Karayolları üzerinde bulunan orta refüjlerin sulanması amacıyla yapılan kuyu sondaj ihalesi sonuçlandı. İhale kapsamında belirlenen bölgelerde 6 adet kuyu sondajı çalışmaları başlatıldı.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, D100 ve D655 Karayolları üzeri orta refüjlerde bulunan bitki ve çiçeklerin sulanma çalışmaları için kuyu sondajı ihalesi gerçekleştirildi. Açık Teklif Usulü gerçekleştirilen 482 bin 400 TL’lik ihale kapsamında 6 adet kuyu sondajı yapılacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde 9 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda 2 adedi Kervan Kavşağında olmak üzere, Kültür Merkezi, Hal Kavşağı, Olimpiyat Kavşağı ve Sancaklar mevkisinde (ÇamköyÇoban Kavşağı) alanlarında sondaj çalışması gerçekleştirilecek. İtiraz süresinin de tamamlanmasıyla birlikte ruhsat ve izin işlemlerinin sürdürüldüğü ihalede, işi alan firma 90 gün içinde işi tamamlayacak.

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