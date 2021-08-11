Elektrik tellerine temas eden saman yüklü kamyon yandı 

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, elektrik tellerine temas eden saman yüklü kamyon alev aldı. Alev topuna dönen kamyon kullanılmaz hale geldi.

Olay, öğleden sonra Düzce'nin Duraklar köyünde meydana geldi. Kenan Porsuk yönetimindeki 81 ABT 249 plakalı saman yüklü kamyonun kasası elektrik temas etti. Tellerden çıkan kıvılcımlar samanları tutuşturdu. Yanan samanlar bir anda tüm kamyonu sardı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülürken, kamyon ise kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-08-11 20:00:23



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