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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salgınla mücadelede etkin rol oynadı

İHA

Salgınla mücadelede etkin rol oynadı

Dünyada ve ülkemizde milyarlarca insanın ölümüne neden olan Covid19 salgını sürecinde Düzce Üniversitesi Hastanesi, yürüttüğü özverili çalışmalar sayesinde Düzce’de salgınla mücadelede etkin rol oynadı.
Düzce Üniversitesi Hastanesi, yatak kapasitesi, donanımı ve uzman kadrosunu salgınla mücadele için seferber etti. Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Korona virüs Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığınca alınan kararlar dahilinde hasta ve çalışan güvenliğini koruyucu tedbirleri hemen devreye soktuklarını belirterek “Pandemi ile mücadelede en büyük risk grubunda yer alan sağlık çalışanlarımız, büyük fedakarlık ve özveri örneği sergileyerek, pandemi ile en ön safta mücadele etti. Bu süreçte 121 öğretim üyesi doktor, 242 Asistan, 321 hemşire, 94 sağlık memuru(teknisyen/tekniker/laborant) , 63 hasta bakıcı ve 343 destek personeli olmak üzere toplam bin 184 çalışan toplum sağlığını korumak adına cansiparene çalıştı. Covid19 kesin/olası tanılı hastalar için ayrı oluşturulan pandemi servisleri ve yoğun bakım ünitelerinde Mart 2020 tarihinden itibaren Covid19 tanılı yaklaşık 36 bin 826 ayakta hasta, 8 bin 484 yatan hasta, bin 298 yoğun bakım hastasını gece gündüz demeden sağlığına kavuşturmak için uğraştı” diye konuştu.

“Operasyonlar üst düzey tedbirle gerçekleştirildi”
Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, hastaların mağdur olmaması adına pandemi sürecinde önemli ve aciliyet teşkil eden ameliyat ve girişimsel işlemler güvenli cerrahi prosedürleri çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirterek “COVID19 ile enfekte hastanın olası bir operasyon ihtiyacına yönelik erişkin acil servis içerisinde bir ameliyathane odası hazırda bekletildi. Üst düzey tedbirler altında cerrahi işlemlerini sürdüren Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde Mart 2020 tarihinden bu yana; 12 bin 357 ameliyat, 5 bin 266 anjiyo, 6 bin 224 endoskopik işlem yapıldı. Pandemi süresinde hasta kabullerine devam eden Doğumhanenin en üst düzey önlemler altında 2 bin 123 doğum yaptırılırken, Uyku Ünitesi’nde de 815 uyku testi gerçekleştirildi” dedi.

“Kanser ve kronik hastalığı olan hastaların tedavisi aksatılmadı”
Kemoterapi alan onkoloji hastaları ile diyalize bağlanan kronik hastalığı olan vatandaşların tedavilerinin aksamaması için hassasiyetle çalışıldığını işaret eden Balbay, “Covid19 risk grubu içerisinde yer alan bu hastalar için pandemi servislerinden bağımsız alanlarda poliklinik ve klinik hizmetleri planlandı. Düzce ve bölgesindeki illerden çok sayıda hastaya hizmet veren Onkoloji Ünitesi pandeminin başladığı günden bugüne 31 bin 440 onkoloji muayenesi, Diyaliz Ünitesi ise 15 bin 565 diyaliz işlemi ile hizmetlerine devam etti” ifadelerinde bulundu.

“Covid şüphesi hastalara ayrı MR ve BT çekimi”
Başhekim Balbay, 1 milyon PCR testi yapıldığını belirterek “Hastalığın bulaşma riskini en aza indirmek için Radyoloji Ünitesinde bulunan 2 adet Bilgisayarlı tomografi (BT) ve MR’dan birini sadece Covid19 şüpheli hastalara ayıran Düzce Üniversitesi Hastanemizde, pandemi süresince Covid19 Kesin/olası tanılı hastalara yönelik 17 bin 793 MR, 19 bin 598 BT çekimi gerçekleştirdi. Düzce Üniversitesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda en hızlı ve güvenilir sonuçları vermek adına pandemi sürecinde büyük görev üstlendi. Uzman hekim, tecrübeli biyologlar ve asistanların modern laboratuvar uygulamaları eşliğinde görev yaptığı PCR laboratuvarı, Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce ilinde yetkilendirildiği günden bugüne 1 milyon 179 bin 271 numuneye PCR Testi uyguladı. Covid19 pandemisi için yürütülen aşılama çalışmaları kapsamında Dr. Talat Bahçebaşı Binası 3. Katında Covid19 Aşı Birimi oluşturuldu. Ülkemizde aşılama çalışmalarının başladığı günden bugüne Düzce Üniversitesi Hastanemizde 12 bin 461 bin aşı uygulaması gerçekleştirildi. 2020 Mart ayından bu yana devam eden uzun soluklu savaşta; hijyen çalışmaları, ekipman kapasitesi, akılcı malzeme ve stok yönetimi ile hasta ve çalışanlarının güvenliği için her türlü tedbiri alarak mücadelesini sürdürmeye devam ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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