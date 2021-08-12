Bilsoft yazılım ile üretimde yeni bir döneme geçiliyor

Bilsoft Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Veli, üretim yapan işletmelerin süreçlerini etkin bir şekilde yönetebilmek için süreçlerin anlık takip edilmesinin önemini ve gerekliliğini anlattı.

Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Veli, üretim sürecindeki hareketlerin anlık kontrolü karmaşık ve dikkat gerektiren bir iş olduğunu belirterek “Bilsoft Üretim Takip Programı sayesinde hammadde tedariki, üretim süreçlerinin planlanması, siparişlerin üretime gönderimi, hammaddeler, yarımamullere ve mamullere ilişkin stok takibi, satış sonrası faturalandırma ve muhasebe kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Üretim sürecindeki hareketlerin anlık kontrolü karmaşık ve dikkat gerektiren bir iştir. Bilsoft Yazılım olarak kalite, kontrol, kapasite ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli organizasyon ve yönetim birimleri alanında uzman kişiler ile işbirliği içerisindeyiz. Geliştirdiğimiz istatistikanaliz takip mekanizması ve yazılım desteği ile üretimde işletmelerin gelir ve giderlerini değerlendirmek için Üretim Takip Programını kullanıcılarımıza sunmaktayız. Hammadde stokları, envanter yöntemleri, hammadde ürün giriş ve çıkışları, planlama ve raporlama gibi tüm hareketler hakkında detaylı bilgiler sistemimizde mevcuttur. Tüm bu doğrusal planlar neticesinde kar ve zarar hesaplamalarında hata riski en aza indirgenir" diyerek üretim yapan işletmelerin için programının önemini vurguladı.

Veli, üretim sürecinde, doğadaki kaynaklar ve hammaddelerin gereksinimlere en uygun biçimde hizmetlere dönüştürülmesi için yapılan çalışmaların yanı sıra; işletmelerin gelir ve giderlerinin takip ve kontrolünün işletmeler için öneminden bahsetti.

Bilsoft Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Veli, sürecin maliyet, kalite, zaman ve miktar açısından maksimum kar ve doğru planlama ile elde edilmesi için kontrol altında tutulması ve otomasyona geçilmesinde büyük fayda olduğunu ekledi. İşletmeler için kaynakların, istenilen kalitede ve zamanda en düşük maliyetle üretimini sağlamalarında; Bilsoft Yazılımın otomasyonu sağlayan üretim programları mevcut olduğunu ve işletmelerin, üretim programlaması sayesinde sistem kaosuna neden olmadan ürünlerin üretimini sağlayabileceğini aktardı.

Bilal Veli, 2005 yılından faaliyetlerine başlayan Bilsoft Yazılım, işletmelerin gelirgider, stok takibi, personel takibi, edönüşüm, hızlı satış, bulut santral, eticaret entegrasyonu ve banka entegrasyonu yanı sıra, üretim hareketleri süreçlerinin takibini ve yönetimini sağlayan üretim takip programları 100 binin üzerinde KOBİ tarafından kullanıldığını belirterek “Gelişmelerine verimlilik ve etkinlik açısından yenilerini ekleyen Bilsoft Yazılım’ın geliştirdiği Üretim Takip Programı, Bilsoft Premium Mega Ön muhasebe programına entegre çalışmaktadır. Böylelikle herhangi başka bir programa ihtiyaç kalmadan işletmelerin personel takibi, detaylı üretim raporları, hammadde girdi çıktıları, ürün oluşturma ve sorgulama, hızlı satış, edönüşüm (efatura, earşiv, emüstahsil) ve faturalandırma işlemleri gerçekleştiriliyor ve gelirgiderler yönetilebiliyor. Bu yazılım ile KOBİ’ler kayıplarını minimum seviyeye indirmekte ve tek bir program üzerinden entegre şekilde işletmelerini yönetmelerinin ayrıcalığını yaşamaktadır” dedi.

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