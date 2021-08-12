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Uyuşturucu tacirlerine operasyon; 1 kişi tutuklandı

İHA

Uyuşturucu tacirlerine operasyon; 1 kişi tutuklandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslar yapılan operasyon ile yakalandı. 1 Kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde 2 kişinin uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratını aldılar. Ardından şahısların evlerine operasyon yapan ekipler, şahısları kıskıvrak yakaladılar. Şahısların evlerinde yapılan aramada satışa hazır fişekler haline getirilmiş vaziyette 30 gram Metamfetamin Maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirdiler.
Şüpheli şahıslardan birisi serbest kalırken 1 şahıs ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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