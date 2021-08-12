Uyuşturucu tacirlerine operasyon; 1 kişi tutuklandı

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslar yapılan operasyon ile yakalandı. 1 Kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde 2 kişinin uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratını aldılar. Ardından şahısların evlerine operasyon yapan ekipler, şahısları kıskıvrak yakaladılar. Şahısların evlerinde yapılan aramada satışa hazır fişekler haline getirilmiş vaziyette 30 gram Metamfetamin Maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirdiler.

Şüpheli şahıslardan birisi serbest kalırken 1 şahıs ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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