Uyuşturucu tacirlerine operasyon; 1 kişi tutuklandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslar yapılan operasyon ile yakalandı. 1 Kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde 2 kişinin uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratını aldılar. Ardından şahısların evlerine operasyon yapan ekipler, şahısları kıskıvrak yakaladılar. Şahısların evlerinde yapılan aramada satışa hazır fişekler haline getirilmiş vaziyette 30 gram Metamfetamin Maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirdiler.
Şüpheli şahıslardan birisi serbest kalırken 1 şahıs ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.