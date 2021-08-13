Sel bölgelerine Düzce’den destek

– Kastamonu’da etkili olan sağanak yağış sonrasında sel felaketi gerçekleşti. Bölgeye çok sayıda takviye ekip giderken Düzce’den de bölgeye yaraların sarılması için ekipler gönderildi.

Kastamonu’da etkili olan sağanak yağış sonrasında Türkiye’nin dört bir yanından olduğu gibi Düzce’den de bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Başta Düzce Belediyesi olmak üzere, ilçe belediyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşları vatandaşların yardımlarını sarmak için Kastamonu’ya giderken, Düzce Valiliği’de bölge de çalışmalar yürütmesi amacı ile sel felaketi yaşayan bölgeye 4 araç ve 4 personel gönderdi. Sel bölgelerinde ekipler vatandaşların yaralarını sarmak için mücadele edecek.

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