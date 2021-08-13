Düzce’nin yüzde 68.2’si aşılandı

– Korona virüs salgını sonrasında başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında Düzce nüfusunun yüzde 68.2’si aşılandı.

Korona virüs salgını sonrasında ülke genelinde aşılama çalışmaları başlatıldı. Ülkenin dört bir yanında aşılama yapılırken, Düzce’de de 134 noktada sabit, bir çok noktada ise gezici olmak üzere yüzlerce farklı noktada aşılama çalışmaları yapılıyor. Yapılan aşılamalarda ise Düzce’de aşılanması gereken kişilerin yüzde 68.2’si aşılandı. 1. Doz aşılama yapılan kişi sayısı 207 bini geçen Düzce’de, 2. Doz aşılama ise 158 binlere yaklaştı. İl genelinde toplam yapılan aşılama ise 398 binlere yaklaşırken aşılamanın önümüzdeki haftalarda yüzde 75’lere ulaşması bekleniyor.

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