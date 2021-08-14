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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulut Santrale geçen KOBİ’ler kazanıyor

İHA

Bulut Santrale geçen KOBİ’ler kazanıyor

– Bilsoft Yazılım KOBİ sorumlusu Büşra Sevim Tok, yenilik merkezli bir yaklaşım ile Bulut Santral hizmetini KOBİ’lerle buluşturduklarını işaret ederek “Eski tip fiziki santrallerde ortaya çıkan maddi sorunlar yaşanmaz, masraf oluşturmaz. Ayrıca bir lisans bedeli veya bakım ücreti gerekmez” dedi.
KOBİ’lere yönelik gerçekleştirilen “KOBİ’lerde Dijital Dönüşüm” isimli etkinlikte konuşan Bilsoft Yazılım KOBİ sorumlusu Büşra Sevim Tok, pandemi döneminde müşterilerin işlemlerini gerçekleştirmek için fiziksel ofisleri ziyaret etme eğilimlerinde düşüş ve işletmelere yönelik telefon trafiğinde artış yaşandığını ve bundan dolayı bu dönemde sanal santral sistemine geçiş yapan işletmelerin gelirlerinde artış olduğunu ifade etti.
Sanal santral olarak da isimlendirilen bulut santral sisteminin fiziksel santrallerle kıyaslandığında birçok önemli özellikleri ile ön plana çıktığını belirten Tok, “Bulut santral, içerdiği arama kuyruğu özelliği ile aynı zamanda bir çağrı merkezi gibi çalışmaktadır. Ayrıca, bulut santral, her yerden ulaşılabilirlik, anlık görüşme kaydı, ekonomik, güvenli, kesintisiz iletişim ve yüksek kapasite gibi avantajları bulunmakta. İşletmelerin dijital fırsatları değerlendirerek iş süreçlerini güncellemelerinin büyüme ve yüksek karlılıkta anahtar rol oynamaktadır. Bu doğrultuda, işletmelerin ihtiyaç duyduğu başta ön muhasebe, hızlı satış, edönüşüm, bulut santral ve pazaryeri entegrasyonu olmak üzere ticari yazılım programlarını işletmelerin kullanımına sunuyoruz. Bulut Santral ile tüm şubeleriniz tek santral üzerinden haberleşir ve kendi aralarında ücretsiz görüşürler. İsterseniz, görüşmeleri kaydedebilir ve sonrasında kalite kontrol amaçlı görüşmeleri dinleyip, değerlendirebilirsiniz. Bulut santral sisteminde, eski tip fiziki santrallerde ortaya çıkan maddi sorunlar yaşanmaz, masraf oluşturmaz. Ayrıca bir lisans bedeli veya bakım ücreti gerekmez. Ayrıca, gelişmiş bulut teknolojisi, uluslararası standartlarda güvenliğe sahiptir. Bulut Santral ile İnternetin olduğu her yerde, ofisinizdeki gibi telefon görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Fiziksel kurulum gerektirmez. Modüler yapısı sayesinde, şirketin ihtiyaç ve gereksinimlerine göre geliştirilebilmektedir ve diğer yazılımlarla entegre olabilmektedir. Binlerce kullanıcı tanımlanabilir, yüksek kapasitede anlık çağrı alabilir ve arama yapabilirsiniz” ifadelerinde bulundu.

10 binden fazla müşteriye hizmet vermekte
Bilsoft Yazılım KOBİ sorumlusu Büşra Sevim Tok, Bilsoft Yazılımım 2005 yılından bugüne kadar, 100 binden fazla KOBİ’nin ticari yazılım programları sunduğunu belirterek “Bilsoft Yazılımın sunduğu ticari yazılım programları işletmeler tarafından ayrı ayrı kullanılabildiği gibi, Bilsoft Ön muhasebe programına entegre olarak tek bir programda da kullanılabilmektedir. Bilsoft ön muhasebe programı, işletmelerin ihtiyaç duydukları çek/senet takibi, hızlı satış özelliği, efatura, earşiv entegrasyonu, eticaret entegrasyonu, banka entegrasyonu ve sanal tahsilat işlemlerinin tamamını içermekte ve işletmelere entegre çözümler sunmaktadır. Bilsoft yazılım, programlarını kullanan işletmelere özel tahsis edilen personeller ile ihtiyaç anında doğrudan iletişime geçerek öncelikli olarak hizmet almalarına olanak sağlamaktadır. Böylelikle, işletmelerin 7/24 ihtiyaç duyduklarında teknik destek hizmeti almalarına ve işlemlerine devam etmelerine olanak sağlanmaktadır” dedi.

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