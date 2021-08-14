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Batı Karadeniz’in turizm yatak sayıları belirlendi Düzce bölgede en çok yatağı olan üçüncü şehir

İHA

Batı Karadeniz’in turizm yatak sayıları belirlendi Düzce bölgede en çok yatağı olan üçüncü şehir

– Batı Karadeniz bölgesi son yıllarda artan turist yoğunluğunun ardından Bölgede en çok turizm yatak sayısı olan iller belli oldu. Buna göre Düzce’de Batı Karadeniz bölgesinde en çok yatağı olan 3. Şehir oldu.
Son yıllarda Batı Karadeniz bölgesinde ki turistik alanların vatandaşların ziyaretine açılması ile birlikte binlerce turist bölgeye akın etmeye başladı. Turistlerin yoğun olarak bölgeye gitmesi ile birlikte turizm otellerinin sayısı, oda ve yatak sayıları belli oldu. Buna göre Batı Karadeniz bölgesinde en çok yatağı olan şehirler arasında Düzce 3. Sırada yer aldı.

Batı Karadeniz’de en çok yatak Bolu’da
Turistik bölgeleri ile bilinen Batı Karadeniz bölgesine akın eden vatandaşlar otellerde konaklıyor. Bölgenin en çok otel, oda ve yatak sayıları belli oldu. En çok yatağı olan şehir Bolu oldu. Bolu’da 123 tesis bulunurken, 4 bin 9 odasında toplam 8 bin 328 yatak ile birinci sırada yer aldı. İkinci sırada ise Bartın bulunuyor. Bartın’da 264 tesis bulunurken, 2 bin 559 odasında toplam 6 bin 142 yatak bulunuyor. Düzce’de 84 tesis bulunurken, 2 bin 374 odada toplam 5 bin 552 yatak bulunuyor. Bu istatistiki bilgiler ile Düzce Batı Karadeniz bölgesinde en çok yatağı olan 3. Şehir oldu. Dördüncü sırada bulunan Kastamonu’da 103 tesiste 2 bin 510 odada 5 bin 488 yatak, beşinci sırada bulunan Sinop’ta 85 tesiste bin 677 odada toplam 4 bin 273 yatak, altıncı sırada bulunan Karabük’te 128 tesiste bin 825 odada 3 bin 883 yatak ve son sırada bulunan Zonguldak’ta 43 tesiste bin 600 odada toplam 3 bin 206 yatak bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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