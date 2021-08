Kurban bayramı nedeniyle kesim azaldı

– Düzce’de bir önceki aylara göre karkas et tüketiminde ciddi oranda azalma oldu. Kurban Bayramı sebebi ihtiyacın az olması nedeniyle Temmuz ayında 94 ton 570 kilogram et tüketti.

Temmuz ayında gerçekleştirilen Kurban Bayramı sebebi ile Düzce’de bulunan 3 kesimhanede Düzcelilerin tüketimine sunulması için fazla hayvan kesimi yapılamadı. 3 kesimhaneden alınan bilgilere göre Düzce’de 386 büyükbaş hayvanın kesimi yapıldı. Kesimler sonrasında çıkartılan 94 ton 570 kilogram karkas et Düzcelilerin tüketimine gönderildi. Böylelikle bir önceki aylara oranla Kurban Bayramı sebebi ile karkas et tüketiminde ciddi oranda az oldu. Bir önceki ay Düzce’de 170 ton et tüketime gönderilmişti.

