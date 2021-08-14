Kadın çiftçiler tarımsal yeniliklerle buluşuyor programı kapsamında, Şeker Mısır Adapare’nin Kadın Çiftçiler eli ile Tarladan Bardağa Yolculuğu Projesi'nin tarla günü etkinliği yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı kapsamında, Sakarya Mısır Araştırma Enstüsü Müdürlüğü iş birliğinde uygulanan Şeker Mısır Adapare’nin Kadın Çiftçiler Eli ile Tarladan Bardağa Yolculuğu Projesi'nin tarla günü etkinliği Köprübaşı Ömer Efendi Köyü’nde gerçekleştirildi.

Enstitü tarafından tescil edilen Adapare şeker mısır çeşidinin üstün özelliklerinin çiftçilere tanıtılması amacıyla düzenlenen tarla günü etkinliğine Düzce Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden uzman personeller, il müdür yardımcısı, şube ve ilçe müdürleri, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsünden konu uzmanları, teknik personeller, kadın çiftçiler ile mısır üreticileri katıldı.

Proje kapsamında kadın çiftçiler tarafından Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliği ile "Adapare Şeker Mısır" çeşidinin yetiştiriciliği yapıldı. Düzce Merkez, Akçakoca, Çilimli ve Gölyaka ilçelerindeki önder kadın çiftçiler ile 4 adet 2'şer dekarlık sonuç demonstrasyon tarlaları tesis edildi. Tarlalara mayıs ayı itibari ile tohum ekimleri yapılırken, ağustos ayı itibari ile hasat edilmeye başlandı.

İl Müdürü Necdet Çiçek kaliteli ürün elde edildiğini belirterek “Kadın çiftçiler tarımsal yenilikler ile buluşuyor programı kapsamında 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz bu proje kapsamında kullanılan Enstitü Müdürlüğümüzün Adapare şeker mısır çeşidinin ilimize uyum sağladığını ve ilimizde yetişmesinin mümkün olduğu verim ve kaliteli ürün elde edilebileceği gözlemledik. Bu projede yer alan kadın çiftçilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Etkinlik kapsamında Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden konu uzmanı Dr. Cavit Sezer tarafından Düzce’de mısır yetiştiriciliği yapan üreticilere yönelik şeker mısır yetiştiriciliği konusunda teknik bilgiler verildi. Ayrıca Adapare Şeker Mısırın lezzeti hakkında fikirlerini almak üzere katılımcılara pişirilen mısırlar ikram edildi.

Tarla günü etkinliği, proje uygulama sürecinde demonstrasyon çalışmasına katılan kadın çiftçilere teşekkür belgesi takdim edilmesinden sonra demonstrasyon bahçesinin incelenmesi ve şeker mısır yetiştiriciliği lifletlerinin etkinliğe katılan konuklara dağıtılmasının ardından sona erdi.

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