Kervan Kavşağında dinamik kavşak sinyalizasyonu başlıyor

Düzce'de trafik yükünün en yoğun olduğu noktalardan biri olan Kervan Kavşağı'nda iyileştirme projesinde akıllı sinyalizasyon sisteminin yapay zeka kameraları test ediliyor. Yapılan ölçüm ve analizler sonucunda trafik yoğunluğuna göre trafik ışıklarının yanma süresi kısalıp uzayacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün üzerinde hassasiyet ile durduğu Kervan Kavşağı için akıllı sinyalizasyon sistemi ölçümleri sürüyor. Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kervan Kavşağına kurulan yarı otonom akıllı kamera sistemlerinin test çalışmaları sürüyor. TEM ve D100 Bağlantı Yolu, Bahçeşehir, Otogar, Kültür Merkezi, Adliye, İl Emniyet Müdürlüğü gibi noktaların geçiş güzergâhının kesiştiği kavşak için kurulan kamera sistemi ile araç yoğunluğuna göre geçiş süreleri ayarlanıyor. Hafta sonu itibariyle Destek Hizmetleri Müdürlüğüne kurulan kamera sistemlerini kontrol eden paneller ile, araç sayısı verilerini günlük hatta 15 dakikalık periyotlar ile alınabilecek ve yoğunluğa göre yeniden düzenleme yapılabilecek.

Sürücülerin yakıttan ve zamandan tasarruf etmesinin yanı sıra karbon salınımın en aza indirilmesi ile çevreci kavşaklardan biri olan Kervan Kavşağının hava kalitesinin artmasında önemli katkısı olacağı öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.