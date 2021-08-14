Bahçeşehir çiçeklerle bezendi Şehir rengarenk çiçekler ile donatıyorlar

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaz mevsimiyle birlikte kentin birçok bölgesinde tırpan, ekim, dikim ve peyzaj çalışmalarına hız verdi. Müdürlüğe bağlı ekipler, Bahçeşehir Bölgesi girişini sarıçiçeklerle bezeyerek, kartpostallık görüntüler çıkmasını sağladı.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehir içi başta olmak üzere D100, D655 refüjler, parklar ve birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. Yaz aylarının iyiden iyiye kendisini hissettirdiği dönemde Bahçeşehir bölgesi genelinde de çalışmalarını sürdüren ekipler, Bölgenin girişine diktikleri sarıçiçeklerle, görsel şölen oluşturdu.

Bağlantı yolunda bulunan refüjlerde gerçekleştirdikleri çiçek dikim çalışmalarıyla bölgeyi rengarenk hale getiren ekipler, bir yandan da mevcut ağaç ve çiçeklerin bakımı için de çapalama ve gübreleme işlemlerini gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, daha renkli bir Düzce’yi vatandaşlarla buluşturmak adına çiçeklendirme çalışmalarını aralıksız devam ettirecek.

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