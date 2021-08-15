Düzce’den sel bölgesine 23 iş makinesi gönderildi

– Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yaraları sarmak için Düzce’den bölgeye 23 araç ve iş makinesi 49 kişi gönderildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketine Düzce’den gönderilen destekleri açıkladı. Bu kapsamda Düzce İl Özel İdaresi, Düzce Belediyesi ve İlçe Belediyeleri, Devlet Su İşleri ve AFAD ekiplerinden toplam 23 araç ve iş makinesi gönderildi. Ayrıca bölgede çalışma yürütecek 40 personel ve 9 gönüllü ile yaraları birlikte sarmak için çalışmaların başlatıldığını belirten Vali Atay, “Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Kastamonu başta olmak üzere sel afetini yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletir, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilerim. Ülkemizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

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