Çevre yolunun birinci etabı tamamlandı

Düzce kent merkezinden geçen araç sayısını ve trafik yükünü azaltmak amacıyla başlatılan Kuzeybatı Çevre Yolu’nu Hal Kavşağına bağlayacak çevre yolunun alt yapı çalışmalarında birinci etap tamamlandı. Yol güzergahında içme suyu, yağmurlama ve kanalizasyon hatları belediye imkanlarıyla yapıldı.

Düzce Belediyesi, kent içindeki trafik ile yaptığı düzenlemelerine devam ediyor. Her geçen gün Düzce’den geçen araç sayısının artması üzere alternatif güzergahlar oluşturan Düzce Belediyesi, Kuzeybatı Çevre Yolunu Hal Kavşağına bağlama çalışmalarını başlatmıştı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri de şehrin dört yanında çalışmalarını sürdürürken alternatif yol güzergahında da alt yapı çalışmalarını sürdürdü. Hal Kavşağı mevkiinden başlayan alt yapı çalışmalarında ekipler, 600’lük büzler ile yağmurlama hattı yaptı. Ayrıca kanalizasyon hattı da kuzey kolektörüne bağlandı.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Bin 750 metre olan çevre yolunun birinci etabında yağmurlama ve kanalizasyon hattını yaparken güzergahın her iki tarafına da toplamda 7 bin metre içme suyu hattı döşedi. Ekipler, çekilen hatları da imar yollarına olan uç bağlantılarını çekerek birinci etabı tamamladı.

Düzce Fen Lisesi önünden Çamköy Kavşağına kadar yapılacak olan ikinci etap çalışmaları ise kısa sürede başlayacağı belirtilirken birinci etabı biten yolun asfaltlaması yapılacak.

Düzce Belediyesinin kendi öz imkanlarıyla başlattığı alternatif yol çalışması ile birlikte transit geçen araçlar şehir içine girmeyecek. Böylelikle hem karbon salınımından oluşan hava kirliliği azalacak hem de şehir içi trafik akışı da azalarak rahatlayacak.

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