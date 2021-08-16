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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özlü’den 17 Ağustos mesajı

İHA

Başkan Özlü’den 17 Ağustos mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 22. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Özlü, acıların halen ilk günkü gibi kalplerde ve hafızalarda tazeliğini koruduğunu dile getirdi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen, Merkez üssü Gölcük olan ve Düzce’nin de ağır şekilde ağır yara aldığı Marmara depreminin yıldönümünde bir mesaj yayımladı. Marmara depreminin üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen depremde kaybedilen vatandaşlarımızın acılarının ilk günkü gibi kalplerde ve hafızalarda tazeliğini korumaya devam ettiğini dile getiren Başkan Özlü, depremin yıl dönümünde, derin hüznün ve acının bir kez daha yüreklerde yaşandığını ifade etti.

Başkan Özlü, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi; “Düzce’de 270 kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos Marmara ve ardından çok daha acı şekilde izler bırakan 12 Kasım Düzce depremleri, depremler konusunda bilinçli olma ve tedbirlerimizi alma zorunluluğunu bizlere net olarak göstermiştir. Deprem yıldönümleri unutulmayan ve ders alınması gereken günlerdir. Bunları hiç unutmadan depreme karşı hazırlıklı olmamız, bilimsel çalışmaları önemsememiz ve uygulamamız gerekmektedir”
Başkan Özlü deprem sonrası şehrin yapılaşmasında ciddi adımlar atıldığını kaydederek; “Deprem sonrasında Düzce´de fiziksel değişimlere ve yıkımlara karşın yeniden yapılanmaya yönelik çok ciddi adımlar atıldı. Yeniden bir şehir oluşturma çabaları içinde uzun vadeli projeler geliştirildi. Bugün belediye olarak bizde şehrimizin geleceği ve yeniden inşasına katkı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremle yaşamasını öğrenmeli, bu yönde şehrimizi ve kendimizi geliştirmeliyiz.
Bir daha bu büyük acıları yaşamamak adına yaşadıklarımızı unutmadan önceden alacağımız tedbirlerle sağlıklı yaşam mekânları oluşturma çabalarımız devam etmektedir. Depreminin 22. yıldönümünde, ülkemizin bir daha böyle afetlerle karşılaşmamasını temenni eder, hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet dilerim” İfadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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