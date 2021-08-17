Başkan Özlü direksiyona geçti, müjdeyi verdi Düzce İtfaiyesine 3 araç daha alındı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün önem verdiği itfaiye teşkilatının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar hız kesmiyor. Bahçeşehir itfaiye müfrezesini faaliyete geçiren ve yeni itfaiye binası için proje üreten başkan Özlü, bu kez de 3 tam donanımlı itfaiye aracını bölgemize kazandırdı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, filosuna kattığı 3 araç ile Düzce ve bölgenin en güçlü teşkilatı olma yolunda önemli bir adım daha attı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleriyle 1 adet çift kabin ilk müdahale aracı, 1 adet 32 metre merdivenli araç ve 1 adet 28 metre endüstriyel yangınlara müdahale aracının kabulü gerçekleşti.

Yangından sele, arama kurtarmadan kaza kırıma kadar birçok afet ve acil durumda hareket etme kabiliyetine sahip olan Düzce itfaiyesi yaptığı çalışmalar, gösterdiği üstün gayretleriyle sadece bölgede değil ülke genelinde de birçok olaya müdahale ediyor. İtfaiye Müdürlüğü, Başkan Özlü’nün girişimleri sayesinde yapılan iyileştirme çalışmalarıyla daha güçlü hale geliyor.

Bir süre önce Başkan Özlü'nün talimatı ile 40 bini aşkın vatandaşın yaşadığı Bahçeşehir bölgesine itfaiye müfrezesi yapılarak itfaiye teşkilatının hareket kabiliyeti genişletilmişti. Eş zamanlı olarak Çoban mevkiinde inşaatı başlayan modern itfaiye teşkilatı binasında da çalışmalar hızla ilerlerken Başkan Özlü'den bir müjde daha geldi.



"Filomuzu genişletip gençleştiriyoruz"

Yeni araçları inceleyen Başkan Özlü acil durumlara karşı tedbirli olduklarını kaydederek; "Düzce Belediyesi olarak vatandaş odaklı hizmet anlayışımız ile aciliyet sırasına göre Düzce'nin sorunlarına tek tek çözüm üretiyoruz. Değişen ve sürekli gelişen bölgemizde nüfus artış hızını da hesaba katarak İtfaiye teşkilatımızı yeniliyoruz. Bir yandan modern itfaiye teşkilatımızın inşaatı devam ederken bir yandan da ekipman ve araç filomuzu gençleştiriyoruz. İtfaiye Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere 1 adet çift kabin ilk müdahale aracı, 1 adet 32 metre merdivenli araç ve 1 adet 28 metre endüstriyel yangınlara müdahale aracı olmak üzere 3 aracın kabulünü yaptık. Tüm Düzceli hemşerilerime hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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