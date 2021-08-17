Otogar kavşağına erken dönüş yolu yapıldı

Düzce Belediyesi tarafından Terminal Kavşağına sola dönüş yapacak araçlar için erken dönüş kolu ilave edilerek kavşaktaki trafik yoğunluğu hafifletildi. İlave kol ile Bahçeşehir’e gidecek olan sürücüler kavşağa girmeden dönüş yapabilecek.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kentteki trafik akışını rahatlatmak için bir dizi çalışmayı yürütüyor. 8 gün gibi kısa bir sürede Kervan Kavşağını açan ekipler, son olarak Terminal Kavşağındaki trafik yükünü hafifletmek için çalışma başlattı. Şehir içinden Bahçeşehir yönüne gidecek araçların kavşağa girmeden erken dönüş sistemi ile dönüş yapması sağlanırken Aziz Yıldırım Caddesinden gelen araçlarla kesişmesinin önüne geçilerek trafiğe nefes aldırması sağlandı.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Terminal Kavşağındaki trafiğe nefes aldırmak için hafta sonu çalıştı ve hafta başı itibariyle erken dönüş ilave yolunun asfaltını da sererek hizmete aldı.

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