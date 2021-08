Vali Atay “Genç bir arkadaşımız yoğun bakımda yatıyor” İlk aşısını olan Çelik, “Vakalar artışa geçince tedbir olsun istedik” İkinci aşısını olan Gülmez, “Aşı olmayanları bir an önce aşı olmasını tavsiye ediyorum”

– Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde devam eden aşı çalışmalarına ek olarak Düzce’de aşı seferberliği başlatıldı. Şehrin dört bir yanında aşı vatandaşların ayağına giderken, Düzce Valisi Cevdet Atay üzücü bir haber paylaştı. Atay, aşı olmayan genç bir kişinin yoğun bakımda entübe olduğunu duyurdu.

Korona virüs ile mücadelede en etkili olarak görülen aşı çalışmaları ülke genelinde devam ediyor. Tüm hastanelerde ve çeşitli noktalarda oluşturulan aşılama çalışmalarına ek olarak Düzce’de aşı seferberliği başlatıldı. Şehrin dört bir yanında aşı vatandaşların ayağına kadar giderken, vakaların artışını gördükten sonra bir çok kişi aşı merkezlerine gitti.



“Rakamı yüzde 7580’in üzerine getirmeyi hedefliyoruz”

Şehir merkezine kurulan aşı standını ziyaret ederek personellere kolaylıklar dileyen Vali Atay, vatandaşlara da çağrıda bulunarak “Vatandaşlarımızın da duyarlılığı ile bu rakamı bir an önce yüzde 75’in yüzde 80’in üzerine getirmeyi hedefliyoruz. Burada tüm vatandaşlarımıza sizin aracılığınız ile bir çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle gençlerimiz anne ve babalarını ailelerini geleceklerini düşünerek lütfen bir an önce aşılarını olsunlar. Aksi takdirde bunlar kendi aileleri için kendi anne babaları için evlerinde bulunan diğer insanlar için bir risktir. Kendi akrabaları için birer risk anlamına gelmektedir. Burada bütün dünya aşı oluyor” dedi.



“Genç bir arkadaşımız maalesef yoğun bakımda yatıyor”

Üzücü bir haberde paylaşan Vali Atay, “Bu aşıya karşı olan vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Lütfen, kötü örneklerini görüyoruz. 5 dakika önce sağlık müdürümüz bilgi verdi. Genç bir arkadaşımız maalesef yoğun bakımda yatıyor. Allah rızası için bu işte artık kendi akrabalarını kendi sevdiklerini geleceklerini düşünen insanlar lütfen bu aşılarını bir an önce olsunlar. Bu bir çeşit vatandaşlık görevi. Burada yaşlı insanlarımız aşılarını oldu. Yaşlı insanlarımızın aşılanma oranında ilimiz olarak yüksek orandayız. Ama aleyhimizde 8590 bin arasında aşı olmamış bir vatandaş kitlemiz söz konusudur. Özellikle arkadaşlarımıza büyüklerimize sesleniyorum. İnşallah bir an önce aşılarını olsunlar” ifadelerini kullandı.



İlk aşısını olan Çelik, “Vakalar artışa geçince tedbir olsun istedik”

Aşının kendisine çıkmasına rağmen uzun bir süredir aşı olmayan, vakaların tekrar artışını gören Şenol Çelik, “Biraz ihmallikten kaynaklanıyor. Yani çok ilgilenmedik. Vakaların artışa geçince artık tedbir amaçlı aşımızı olalım dedik. Arkadaşım önerdi onunla birlikte buraya geldik. Kendisi 2. aşıyı oldu. Bizde ilk aşımızı olduk” ifadelerinde bulundu.



İkinci aşısını olan Gülmez, “Aşı olmayanları bir an önce aşı olmasını tavsiye ediyorum”

Vakaların artışa geçtiğini ve aşı olmayanların yoğun bakımlarda kaldığını gördükten sonra arkadaşını aşıya ikna eden ve kendisinin ikinci aşısını vurduran Selahattin Gülmez ise, “ Aşı olmayanlara bir an önce aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü haberlerde gördüğümüz kadar aşı olmayanlar yoğun bakımlarda kalıyor. Sıkıntılarını görüyoruz. Vakalar yeniden yükselmesini görüyoruz. Ben birinci aşıyı olduktan sonra herhangi bir sıkıntı yaşamadım. İkinciyi oldum, gerekiyorsa üçüncü aşıyı da olurum” şeklinde konuştu.

Düzce’de 17 Ağustos itibari ile aşılamada veriler yüzde 69.5’e yükselirken, toplamda 409 bin 500 aşı yapıldı.

