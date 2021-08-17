Takla atan otomobil kanala düştü: 2 yaralı

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak su kanalına düştü. Otomobil içinde sıkışan 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kalıcı Konutlar Demetevler Mahallesi Düzce Bulvarı üzerinde meydana geldi. Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Yasemin Kurtoğlu idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp su kanalına düştü. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü Yasemin Kurtoğlu ile Elif Akbal araçta sıkışarak yaralandı. Sıkışan iki kişi Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kurtarılarak sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-08-17 13:28:16



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