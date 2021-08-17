Tayyare Limanı Dergisi 7. sayısı yayınlandı

Tayyare Limanı Dergisi ‘ArGe Merkezimiz ile Daha Güçlü Olacağız’ başlığı altında Bolu Teknokent ArGe merkezinin açılışını konu aldığı 7’nci sayısı yayınladı.

Serbay Reklam Ajans Başkanı Görkem Özdemir, yayınlanan dergide ‘Umutların ve Hayallerin Yükseldiği Liman’ mottusu kapsamında Tayyare Limanı’nın başka bir şehirde yeni insanlara ve yeni markalara kucak açtığı belirtiyor. Derginin ana teması ise Bolu Teknokent ArGe merkezinin açılışı üzerine şekillendiriliyor. “Bolu Teknokent ArGe Merkezimiz İle Daha Güçlü Olacağız” yazısında Ajans Başkanı Görkem Özdemir, Başkan Yardımcı Özkan Gözütok ve Stratejik Planlama Sorumlusu Serkan Bayraklı Bolu’da gerçekleştirecekleri ArGe faaliyetlerine yönelik açıklamalarda bulunuyor.

Dergide Tayyare Limanı’ın 10 yıllık başarılı geçmişi inovasyon, dijital dönüşüm ve sektörel gelişmeler üzerinden değerlendirilerek ArGe merkezinin geleceğe yönelik planlamalarından bahsediliyor. ’10 Yıllık Serbay Kültürü Şimdi Bolu’da’ başlıklı yazısında Grafik Tasarımcı Nazan Taşlı ArGe merkezinin açılış sürecini farklı bir bakış açısıyla anlatıyor. Doğanın sesi Türkiye, var bir hikayesi, Konuşulanlar bölümleri ise birbirinden özel içerikleriyle dergide yerini almaya devam ediyor.

Dijital ve ücretsiz olarak indirilebilen Tayyare Limanı Dergisi yeni sayısı ve birçok içeriğiyle tayyarelimani.com’da okuyucularını bekliyor.

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