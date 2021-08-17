Düzce Belediyesinden selzedelere giyecek ve gıda yardımı

Düzce Belediyesi, Kastamonu, Sinop ve Bartın’da meydana gelen sel afetinin yaralarının sarılması için seferber olmaya devam ediyor. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlara gıda ve giyecek malzemesi yardımı yapılıyor.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri, Sinop Ayancak ilçesinde evlerini su basan vatandaşların yanında olduğunu hissettirmek için giyecek ve gıda yardımında bulundu. Afet bölgesinde oluşturulan kriz merkeziyle iletişime geçen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bölgedeki ihtiyaçların karşılanması için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne talimat verdi. Sinop’un Ayancık ilçesinde özellikle giyim malzemesi ihtiyacını karşılamak için 720 çift iç çamaşırı ve çorap bölgeye gönderildi.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, hazırlanan gıda ve giyecekleri belediyeye ait araç ile Ayancık ilçesine yola çıktı. Yardımlarla ilgili konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sel felaketinden dolayı vatandaşların yaralarının sarılması için belediye imkanlarını verimli bir şekilde kullandıklarını belirtti.

Daha önce arama kurtarma araçları ve iş makineleriyle birlikte uzman personeli bölgeye intikal ettirdiklerini söyleyen Başkan Özlü, “Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra vatandaşlarımızın giyecek ve gıda ihtiyaçları için de çalışma yaptık. Arkadaşlarımız hazırlanan paketleri bölgede oluşan kriz masası eliyle mağdur vatandaşlarımıza ulaştırarak onların yaralarının sarılmasına destek olacak. Düzce Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her noktada olmaya gayret gösteriyoruz. Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın” ifadelerinde bulundu.

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