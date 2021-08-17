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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’de bin 66 kök Hint keneviri ele geçirildi

İHA

Düzce’de bin 66 kök Hint keneviri ele geçirildi

– Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bir arazide ekili bin 66 adet kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Düzce’de uyuşturucu ile mücadele tüm hızı ile devam ediyor. Bu kapsamda Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında AkçakocaSakarya Karasu ana yolunda caddeye yakın arazide yapılan aramalarda toplamda bin 66 kök uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen Hint keneviri bitkisi ve evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli şahıs hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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