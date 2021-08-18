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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı feci şekilde can verdi

İHA

Tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı feci şekilde can verdi

– TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan kamyon hurdaya dönerken sürücüsü ise hayatını kaybetti.
Kaza; 00.15 sıralarında TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Barış Ç.’nin kullandığı 67 ABY 060 plakalı Mercedes marka tomruk yüklü kamyona aynı istikamete gitmekte olan Osman Kaya’nın kullandığı 34 GT 1522 plakalı Ford marka kargo yükü taşıyan kamyon çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kargo yükü taşıyan kamyon hurdaya dönerken sürücü Osman K. Kamyona sıkışarak hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsünün cansız bedenini ise sıkıştığı yerden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çıkarttı.
Diğer taraftan kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikameti 2 saat süreyle trafiğe kapatıldı. Kaza yapan kamyonların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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