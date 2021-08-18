Aksaray’da yapılan Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda 48 kilogramda yarışan Düzceli sporcu Eda Kahveci Türkiye üçüncüsü oldu.

Aksaray Spor Salonunda Covid19 tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılan Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda 57 ilden 316 kadın ve 420 erkek olmak üzere toplam 736 judocu dereceye girmek için mücadele verdi. Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’na Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Nermin Alayıldız eşliğinde katılan Eda Kahveci 48 kilogramda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

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