Başarılı halterciler Yazıcı’yı ziyaret etti

Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 49 kilogramda Türkiye birincisi olan Muhammed Kaan Aktürk ve 59 kilogramda Türkiye ikincisi olan Şaban Atmaca, İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.
0809 Ağustos 2021 tarihleri arasında Adana’da 12 ilden 28 erkek, 4 kadın sporcu ile toplamda 32 sporcunun katılımıyla yapılan Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 49 kilogramda Türkiye birincisi olan Muhammed Kaan Aktürk ve 59 kilogramda Türkiye ikincisi olan Şaban Atmaca, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.
İl Müdürü Yazıcı, sporun her dalında olduğu gibi halterde de gençlerimize her türlü desteği vereceğini söyleyerek başarılı sporcuya hediye takdim etti.
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